Liens. Les capacités militaires d'un pays relèvent du «secret défense». Un secret que seuls les chefs d'Etat connaissent. Lorsque notre président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dit que «l'Algérie est bien plus forte que ne peuvent le penser certains», il a toutes les données en main pour l'affirmer. Il reste, tout de même, aux observateurs des données géopolitiques à évaluer des événements et leurs prolongements dans l'espace. Le conflit syrien et même la guerre en Irak ont entraîné des répercussions sur la sécurité de l'Europe en général et de la France. Le chaos en Libye avec sa crise migratoire dans les pays d'Europe aussi. C'est pour ces mêmes répercussions possibles que la France intervient militairement au Sahel. La dernière mission du ministre de l'Intérieur français dans les pays du Maghreb pour s'assurer de leur accord de recevoir leurs ressortissants que la France compte expulser démontre les débordements que peuvent avoir les conflits sur des pays pas forcément frontaliers. On peut également citer l'énergie qu'à la France à combattre le changement climatique. Chacun sait qu'il pourra entraîner une immigration illégale des populations de pays pauvres vers les pays riches. L'Europe a peu de moyens de bloquer le phénomène. Elle fait tout pour convaincre la Turquie à ne pas permettre aux réfugiés qui sont sur son territoire d'en sortir pour rejoindre l'Europe. Elle essaye d'aider la Libye à la formation de garde-côtes. Bref, l'Europe n'a pas une politique commune contre l'immigration clandestine. Tout comme elle n'a pas de défense commune. Elle compte pour cela sur les forces de l'Otan qui tiennent compte également des intérêts américains, principal bailleur de fonds, et des intérêts de la Turquie qui en est membre. C'est ce qui a poussé la France à ne compter que sur ses propres forces dans son intervention au Sahel. Imaginons un instant le scénario catastrophe vers lequel, par exemple, le Parlement européen pousse l'Algérie. Il faut lui ajouter la récente reprise des relations entre le Maroc et Israël et les menaces qu'elle fait peser sur l'Algérie. Ceux qui complotent contre l'Algérie savent que cela peut créer une troisième «porte de départ» d'immigration illégale vers l'Europe. Pour l'heure, les terroristes du Sahel sont bloqués par l'Algérie. Les immigrants clandestins aussi. Grâce aux forces armées algériennes. Une véritable digue qui protège l'Europe. Qui a intérêt à la casser?