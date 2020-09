Depuis le début de la crise en Libye, voici presque dix ans, on a observé une lente et inexorable tendance aux affrontements par procuration entre différents pays, aux motivations diverses mais dont la plupart ont une seule et même arrière-pensée qui concerne les immenses richesses du sous-sol de ce malheureux pays. L‘Egypte, les Emirats, la France, la Russie ont soutenu, plus ou moins ouvertement, l'offensive du maréchal Khalifa Haftar contre Tripoli. Face à eux, la Turquie et, à un moindre degré, le Qatar ont apporté leur aide conséquente au gouvernement d'union nationale (GNA), reconnu par les Nations unies. Mais derrière cette image un peu simpliste, il y a d'autres facteurs, tout aussi dramatiques. La Libye est devenue, ces deux dernières années, un vaste champ de bataille pour plusieurs sociétés de mercenaires qui ont débarqué de partout. La situation est ainsi devenue problématique, rappelant par certains côtés ce qu'on a observé durant la guerre du Biafra, entre 1967 et 1970. Les fameux «chiens de guerre» qui monnayaient leur engagement au prix fort sont de retour, partout où le sang doit couler, et leur fortune faite. Tout en usant des milices locales, certaines aguerries sur d'autres fronts, les deux protagonistes de la crise n'ont pas hésité à recourir à ces renforts sonnants et trébuchants dont le recrutement ne s'opère plus, comme jadis, dans les bas-fonds des capitales occidentales mais, modernité oblige, dans les catalogues d'entreprises, dûment estampillées pour leur expérience des armes et des terrains de combat. Offrant un savoir-faire dans le domaine de «l'appui stratégique et opérationnel», ces sociétés militaires privées, parfois proches des centres de renseignement des pays auxquels elles appartiennent, sont, le plus souvent, dirigées par d'anciens officiers aguerris et dénués de tout scrupule. Une des tâches qui doit incomber aux négociateurs des deux camps libyens doit consister à en finir, au plus vite, avec ce paramètre qui parasite, en partie, les efforts de dialogue inclusif et entrave les progrès éventuels, tant la volonté de tirer le maximum d'un tel conflit transcende tous les autres calculs. La présence de tous ces mercenaires, d'où qu'ils viennent, avait été clairement relevée, le 24 avril dernier, dans un rapport d'experts de l'ONU chargés du contrôle de l'embargo sur les armes imposé à la Libye par le Conseil de sécurité. Il y était question de plusieurs groupes, tant du côté de Haftar que du GNA. La Manul considère à juste titre que le départ de ces «chiens de guerre» est une des conditions premières pour la pérennité du cessez-le-feu, récemment signé par les deux camps, et, surtout, pour un retour effectif à la table des négociations, sous l'égide de l'ONU.