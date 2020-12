L'intervention de l'ambassadeur de Russie à Alger, Igor Beliaev, lundi dernier, sur le site Sputnik, pour souligner la convergence de vues entre Moscou et Alger sur les évènements d'El Guerguerat, au Sahara occidental, aura été fort remarquée. Pourtant, elle n'est ni surprenante ni banale. Au contraire, elle vient appuyer, à point nommé, des propos antérieurs du même diplomate ainsi que ceux du ministre russe des Affaires étrangères qui a, par deux fois, explicité la position de la Russie en faveur d'une reprise des négociations, sous l'égide de l'ONU, conformes aux résolutions en faveur du référendum d'autodétermination au Sahara occidental et de la désignation urgente d'un émissaire spécial des Nations unies pour relancer la mission de la Minurso.

Ainsi, la déclaration d'Igor Beliaev vient-elle lever, définitivement, toute équivoque, si tant est qu'il y en ait eu, et elle comporte un message implicite quant à la forte relation entre la Russie et l'Algérie, en ces temps de crises régionales et internationales. L'agression marocaine contre les civils sahraouis à El Guerguerat a, en effet, brouillé les cartes, dans la région maghrébine, au double plan sécuritaire et politique. Sourd aux appels de la communauté internationale, le royaume marocain pratique la fuite en avant, déclenchant une réplique à laquelle il ne s'attendait guère, tant du côté sahraoui que mauritanien Dés lors, son prétendu attachement à l'accord de cessez-le-feu de 1991 qu'il vient, encore, de bafouer à El Guerguerat, traduit un sauve-qui-peut face à une situation qui met à nu ses pratiques habituelles. Convaincu du soutien permanent de ses parrains, le royaume marocain étant un protectorat déguisé, pour le malheur du peuple frère, et vivant sous la double perfusion des émirs du Golfe et du trafic de drogue, Rabat cherche à s'ouvrir une porte de secours vers les pays d'Afrique de l'Ouest où il dispose de la complicité qui alimente les sujets d'une même tutelle.

Aussi, les propos du MAE, Sergueï Lavrov, et de l'ambassadeur de Russie à Alger, Igor Beliaev, insistent-ils, à l'évidence, sur la position commune avec Alger, en ce qui concerne la question, depuis trop longtemps pendante, du Sahara occidental. Mais, en soulignant, une nouvelle fois, la relation transparente et durable qui unit Alger et Moscou, la diplomatie russe, à travers son ambassadeur en Algérie, vient confirmer, et conforter, tout à la fois, une démarche commune, tributaire des résolutions de l'ONU, quitte à délivrer, pour la circonstance, un message à ne pas sous-estimer.