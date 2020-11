Hier, les Algériennes et les Algériens avaient le regard braqué sur le déroulement du référendum relatif au projet de révision constitutionnelle, intervenu finalement dans des conditions sereines, en ces temps de recrudescence de la pandémie du nouveau coronavirus. Les électeurs qui ont rejoint les bureaux de vote ont accompli leur devoir électoral dans le strict respect des mesures de prévention pour parer à tout risque de relance de la crise sanitaire, redoutée par tout un chacun.

Cependant, le scrutin qui est intervenu le jour du 1er Novembre aura revêtu une symbolique particulière, dans la mesure où la commémoration de la glorieuse Révolution transcende tous les clivages, de quelque nature qu'ils soient. Les hommes qui, à cette époque, avaient pris leur responsabilité pour engager la lutte armée contre l'oppression coloniale ont consenti le sacrifice le plus élevé et leur acte a permis, après d'immenses efforts et de combats acharnés, sur tous les plans, militaire, diplomatique, médiatique et culturel, le recouvrement de l'indépendance nationale, mettant fin à 132 ans d'un colonialisme barbare qui aura tout tenté pour effacer jusqu'à l'identité même du peuple algérien.

Durant sept ans, le combat aura été assumé et réussi, grâce à une génération dont le militantisme et la foi dans le destin de la Nation n'ont jamais faibli, prouvant sa détermination et son courage, dans les circonstances les plus difficiles. Mus par la certitude que la liberté est au bout du fusil, ils ont même, et pour la première fois dans l'histoire des puissances coloniales, porté la lutte sur le territoire de la puissance occupante, contrainte de se livrer à un autre massacre, mais cette fois au grand jour, un 17 octobre 1961, sur les bords de la Seine.

Faut-il rappeler les charniers découverts, ici et là, les nombreux disparus dans les camps d'internement et de regroupement où des milliers d'Algériennes et d'Algériens étaient traités comme du bétail? Faut-il raviver les plaies des familles d'innombrables victimes de la torture et des exécutions sommaires, dont certains auteurs n'ont pas hésité, ces dernières années, à vanter leur part de bourreaux? L'histoire jugera et seule compte la communion particulière qui anime, en chaque anniversaire du 1er Novembre 1954, le coeur de tous les Algériens et de toutes les Algériennes, fiers de leur héritage glorieux et des défis qui en découlent.