Le dire et le faire. L'injonction ou la sommation, comme on voudra, du ministère du Commerce qui «porte à la connaissance des commerçants l'obligation de mettre, à la disposition des consommateurs avant le 31 décembre prochain, des instruments de paiement électronique pour leur permettre de régler leurs achats à travers un compte bancaire ou postal» n'est pas une mince affaire. Même si ce n'est qu'un rappel de l'article 111 de la loi de finances 2020 comme précisé par le ministère. Concrètement, comment est prévue l'opération? «Les commerçant sont tenus de se conformer à ces dispositions avant le 31 décembre 2020, et ce, en déposant une demande au niveau des services compétents relevant d'Algérie poste ou des banques, qui leur délivrent des accusés de réception» indique le communiqué qui ajoute que «pour plus d'informations, le ministère du Commerce invite les commerçants concernés à se rapprocher des directions régionales et locales». Le texte comporte également un avertissement. «Tout commerçant n'ayant pu obtenir ces équipements, au-delà de cette échéance, pourra faire prévaloir l'accusé de réception de sa demande devant les agents en charge des contrôles» est-il mentionné comme pour informer qu'au-delà du

31 décembre prochain des sanctions (non précisées dans le texte) sont prévues. Une fois qu'on a fait le tour de ce texte, on reste pensif. Il s'agit de commerce de détail. L épicier, le boucher, le boulanger, etc. Il s'agit aussi de consommateurs de tous âges, lettrés ou pas, qui ont passé toute leur vie à acheter avec des billets de banque et des pièces de monnaie. Ils ont quatre mois pour se reconvertir, pour remplacer leurs habitudes et la monnaie fiduciaire (billets et monnaie) contre la monnaie scripturale (écriture en compte). Ce sont de nouveaux comportements qui sont proposés. Le problème n'est pas dans le e-paiement, bien au contraire. Il est dans l'accompagnement d'une société qui doit changer ses habitudes. Il faut plus qu'un communiqué. Une sensibilisation. Une vulgarisation. Comme l'émission télé de la Cnma pour les agriculteurs. «Il y a un manque de communication que nous devons combler en sensibilisant le citoyen quant à la possibilité d'accomplir les différentes opérations à distance» a avoué devant les députés, le 30 avril dernier, le ministre des P et T, Brahim Boumzar. Quatre mois plus tard, on en est au même point. Le manque est toujours là. C'est ce qui laisse pensif!