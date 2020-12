Reprise. Même si les institutions de l'Etat ont fonctionné convenablement, le retour, hier, du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, permet au pays de reprendre une vie normale. Avec son agenda plus que chargé lié aux ambitions populaires de procéder à un profond changement de tous les rouages qui permettront d'accéder au plus vite à une Algérie nouvelle. Des rouages d'où seront bannies à jamais la corruption, la hogra et toutes les perversions qui avaient mis à mal le quotidien des Algériens. Chacun a pu mesurer, en suivant les nombreux procès des anciens hauts fonctionnaires et élus, la profondeur du mal qui rongeait notre pays. Ce n'est pas une mince affaire que de le redresser et redonner une vie plus digne à la hauteur des attentes et aspirations de l'ensemble du peuple. Tebboune va donc reprendre son calendrier là où il l'avait laissé avant de tomber malade. Avec certainement quelques retouches des priorités que le temps impose. Parmi ces priorités, il y a le choix du ou des vaccins contre la Covid-19 que le président devra décider après avis de la commission des experts scientifiques. Parallèlement, il y a toutes ces réformes qui attendent sur son bureau pour être lancées. En premier, la promulgation de la nouvelle Constitution et toutes les lois qui en découlent pour aller vers de nouvelles élections législatives et locales. Des élections autrement plus propres. Sans «chkara». Sans clientélisme. Avec la compétence comme critère absolu. Pour déboucher sur une vie politique plus vertueuse et avec pour seul souci l'intérêt général. Pour réussir le développement aussi. Humain, économique, social et culturel. Quand bien même, était connu le programme présidentiel avec ses 54 engagements, il fallait sa présence pour son application. Tout comme les Algériens des zones d'ombre qui doivent, particulièrement, se réjouir du retour de Tebboune, l'homme qui s'est engagé à embellir leur quotidien, les jeunes et les femmes également attendaient ce retour avec impatience. Tebboune porte sur ses épaules leurs espoirs de franchir des portes qui leur étaient jusque-là fermées. En réalité, c'est l'ensemble des Algériens qui, ce matin, est rassuré de voir son président enfin guéri. De le voir reprendre ses activités. Ils sont rassurés car les zones de conflits qui entourent nos frontières nécessitent impérativement la présence du chef de l'Etat. Ce qui donne à son retour une ambiance de bien-être général!