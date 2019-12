Coïncidence. Il y a eu les « camps de regroupement». Ces fameux camps créés par la France coloniale en Algérie pendant la guerre de libération. Plus de 2 millions d’Algériens, hommes, femmes, enfants, vieillards, de l’intérieur du pays ont été ainsi déplacés et enfermés dans des camps gardés par les militaires français. Cette décision barbare découlait de la certitude que les moudjahidine de l’ALN n’étaient autres que des enfants du peuple algérien. Mais c’est le 11 décembre 1960, où pour la première fois, depuis le 8 mai 1945, que le peuple algérien est sorti dans la rue crier sa totale adhésion au combat mené par l’ALN. Ce jour-là, le président français, De Gaulle était venu en Algérie avec un plan d’une «Algérie algérienne» qu’il voulait imposer aux algériens. Les Algériens avaient vite saisi la manœuvre et avaient donc décidé de sortir exprimer leur refus à ce plan machiavélique. L’ONU a entendu le refus et a reconnu, le

20 décembre 1960, aux Algériens le droit à l’autodétermination. Le droit de voter pour exprimer librement leur choix. 59 ans et un jour, pour être précis, ce même droit de vote va permettre, le 12 décembre prochain, aux algériens de choisir librement leur président de la république qui aura pour mission de mener le changement radical auquel ils aspirent. Une Algérie sans corruption. Sans hogra. Avec une vraie justice. Une meilleure qualité de vie. Une Algérie où il fera bon vivre d’Alger à Tamanrasset et de Tébessa à Maghnia. Hier, dans son intervention, le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, a relevé cette coïncidence.« La célébration de l’anniversaire du 11 décembre 1960, où le peuple algérien est sorti dans des manifestations pacifiques revendiquant l’indépendance… Ces manifestations populaires ont constitué un tournant historique et décisif dans le cours de la glorieuse révolution de libération, en ce qu’elles ont avorté tous les plans colonialistes qui voulaient faire de l’Algérie une partie intégrante de l’entité coloniale…».

Et d’ajouter ; « Ce sont là les origines du combat réel, qui oppose aujourd’hui le vaillant peuple algérien, soutenu par l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de Libération nationale, et les serviteurs du colonialisme, parmi la bande et ses relais.» Tout est dit. Le 12 décembre prochain, après s’être recueillis la veille à la mémoire des chouhada, les Algériens iront voter. Pour ne pas tomber dans le piège du vide !