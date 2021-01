La procédure de destitution engagée par les Démocrates contre le président sortant Donald Trump va, contre toute attente, mobiliser le camp républicain et faire l'affaire du parti conservateur, même si certains de ses élus ne cachent pas leur rejet du milliardaire, pour des raisons, à la fois, politiques et personnelles. Députés et sénateurs vont avoir un seul et même réflexe: ménager leur électorat qui soutient le président sortant.

Accusé, hier, d'«incitation à l'insurrection» par la Chambre des représentants, celui-ci risque bien, en théorie, d'être écarté de la candidature, en 2024. Au moment de quitter le temple du pouvoir américain, il avait lancé son ultime provocation: «Je reviendrai, d'une façon ou d'une autre», a-t-il prophétisé. D'où la mobilisation démocrate contre l'éventuel retour d'un homme qui aura mis l'Amérique à rude épreuve, divisé le pays et enflammé ses démons, au plan du racisme et de la violence meurtrière. Dans ce qui s'apparente à une production hollywoodienne, digne des plus grands spectacles, c'est à une véritable tragi-comédie que les Etats-Unis et le monde entier ont été conviés, même s'il y manquait, singulièrement, le moteur indispensable du suspense et des scènes à rebondissements. Ainsi, l'Acte I est-il joué et tout le monde attend, avec une impatience fébrile, les «surprises» de l'Acte II.

En off, les questions se bousculent de savoir quelles peuvent être les conséquences pour les Etats-Unis, au plan interne et international, de cette procédure inédite. Longtemps sous contrôle des Républicains, le Sénat, organe majeur du Congrès, va tout faire pour réduire à néant la manoeuvre des Démocrates qui ont besoin, pour réussir, du soutien d'au moins

17 sénateurs du bloc rival. Une condition qui compromet le but tant souhaité, par les uns, et tant rejeté, par les autres. Certes, les Démocrates ne sont pas, eux non plus, des enfants de choeur, et leur acharnement ne vise rien d'autre qu'à clouer au pilori le candidat Trump, pour empêcher son retour, «sous une forme ou une autre», dans une présidentielle américaine. Après le grand déballage de l'affaire ukrainienne qui s'est retourné contre lui, des preuves ayant été produites quant au chantage exercé sur son homologue, pour nuire au candidat Joe Biden, Donald Trump va devoir assumer l'infamie d'une tentative de sape des institutions et de la démocratie des Etats-Unis. Ni plus ni moins. Au regard de l'histoire, ces démonstrations, acceptées ou rejetées par les Républicains, suffisent amplement. Auquel cas, l'homme est, politiquement et irrémédiablement, enterré.