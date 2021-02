A peine des enfants et des adolescents sont-ils relâchés par les bandes criminelles qui les prennent en otage, par centaines, et exigent des rançons, au Nigeria, que d'autres tombent, aussitôt, dans la nasse. Le phénomène a pris, depuis quelques mois, une proportion dramatique et on imagine la détresse extrême des familles qui, en grande majorité, vivent dans des conditions de pauvreté et d'insécurité totales. Ces rapts ont lieu avec une facilité déconcertante et semblent devenus une fatalité. La leçon tragique de Chibok qui avait bouleversé le monde entier, lorsque le groupe terroriste Boko Haram avait enlevé 276 lycéennes, n'a pas été tirée. Les bandes qui se livrent à cette activité lucrative, et dont certaines avouent des liens avec Boko Haram pour lequel elles font de la sous-traitance, s'affichent au grand jour et elles contraignent les responsables des zones infectées à des «négociations» indignes. Ce faisant, elles trouvent, dans la concrétisation de leur objectif, des raisons de poursuivre leur sinistre activité puisque l'impunité est au bout du chemin, soit par les promesses d'une amnistie, soit par le paiement caché des rançons exigées.

La marge de manoeuvre des autorités, mises au défi de combattre un tel phénomène, demeure étroite. Des adolescents constituent, malgré eux, l'enjeu du bras de fer et il ne saurait être question d' opérations à risques. Du coup, on négocie et on tente de trouver l'issue la moins condamnable. Sauf que, pour les bandes criminelles, le résultat est toujours payant, d'autant que leur action n'exige pas des moyens énormes. En ciblant les écoles, comme, hier, à Zamfara où 317 adolescentes ont été emmenées de force, et, trois mois plus tôt, à Kankara, où 334 jeunes garçons avaient été kidnappés, les «bandits», comme les qualifient les autorités nigérianes, ont trouvé un véritable filon, à peu de frais et au moindre risque. C'est ainsi que, depuis décembre dernier, il y a une nette augmentation des enlèvements de masse, motivés par l'appât du gain et non par des raisons idéologiques. La déclaration, hier, du président Muhammadu Buhari qui refuse, catégoriquement, le paiement de rançons pourra-t-elle suffire à tempérer les ardeurs barbares de ces bandes malfaisantes? Sans doute pas, tant qu'il y aura cette amnistie qui est une manière de se tirer une balle dans le pied et d'encourager un phénomène qui fait honte à tout le continent africain.