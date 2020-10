Bouclier. La Constitution soumise au référendum du 1er novembre prochain comporte une nouvelle disposition inédite. Elle concerne les femmes. Plus précisément la condition féminine. Cette condition féminine que beaucoup de parties, politiques ou associatives, à droite comme à gauche, en font un véritable commerce. Des parties qui donnent de la voix ces jours-ci, mais se gardent bien d'évoquer l'article 40 de la nouvelle Constitution. Et pour cause! Il suffit de lire le texte pour comprendre. Nous le reproduisons intégralement: « Art. 40. - L'Etat protège la femme contre toutes formes de violence en tous lieux et en toute circonstance dans l'espace public, dans la sphère professionnelle et dans la sphère privée. La loi garantit l'accès des victimes à des structures d'accueil, à des dispositifs de prise en charge, et à une assistance judiciaire». C'est une disposition qui n'a jamais existé dans les Constitutions précédentes. Certes il y a l'article 37 qui consacre l'égalité des sexes. Certes, l'article 28 précise bien que «L'Etat est responsable de la sécurité des personnes et des biens.» Ce qui inclut forcément l'homme et la femme. Mieux, une loi contre les violences faites aux femmes a été adoptée en 2015. Il n'en demeure pas moins que la constitutionnalisation de la protection de la femme par l'Etat contre toutes les formes de violence et en tous lieux, donne une toute autre dimension à la lutte contre ce fléau. C'est dire l'importance de cette disposition dans l'Algérie nouvelle. Ceci alors que dans les pays occidentaux, notamment en Europe les femmes souffrent encore de violences sous toutes leurs formes et de discrimination comme les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes. En Algérie le problème des salaires ne s'est jamais posé. Il faut aussi savoir que la femme algérienne bénéficie du droit de vote depuis l'indépendance, bien avant la Suisse (1971), le Portugal (1974) ou l'Espagne (1975). Autant d'acquis qui viennent d'être complétés par cette constitutionnalisation de la protection de l'Etat. Et personne n'en parle. La promotion de la société civile qui est à l'ordre du jour dans notre pays devrait commencer par porter la bonne nouvelle à toutes les femmes algériennes où qu'elles se trouvent. Sur l'ensemble du territoire national. Pour qu'elles saisissent l'intérêt d'aller voter en masse le 1er novembre prochain. Un rendez-vous que les femmes algériennes ne doivent pas rater!