Le 34e sommet de l'Union Africaine (UA), ouvert hier pour 48h, de manière virtuelle à cause de la pandémie de Covid-19, se déroule sous le double défi d'une vaccination contre le coronavirus qui risque, comme l'affirme l'OMS, de laisser le continent au bord de la route, et d'une multiplication des crises et des conflits armés. Les 55 chefs d'Etat sont interpellés par la question du Sahara occidental en attente de décolonisation, la progression inquiétante du terrorisme au Sahel, le différend autour du Barrage de la Renaissance éthiopien, et les conflits de pouvoir qui agitent la région des Grands Lacs...Seul candidat à sa propre succession, le Tchadien Moussa Faki Mahamat a été reconduit au poste de président de la Commission et ce n'est pas plus mal car la gestion de ces multiples dossiers exige une grande expérience ainsi que de la détermination. Etrangement, c'est sous le thème général de «culture et patrimoine» que le sommet se tient, loin des préoccupations et des attentes de populations confrontées à la sauvagerie meurtrière du terrorisme, au déracinement, au risque de famine et à d'autres maux, relégués au second plan par un Covid-19, toujours menaçant! Si l'an dernier, le thème global était de «Faire taire les armes», l'inventaire des crises confère à cet objectif une dimension et une nécessité cruciales. Certes, la pandémie n'a pas ébranlé, comme d'aucuns le prédisaient, les systèmes de santé fragiles du continent qui déplore, à ce jour, 3,5% des cas et 4% des morts, dans le monde. Mais le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC), sous l'égide de l'UA, met, constamment, en garde contre le risque d'une émergence de la pandémie, suite aux variants apparus dans certains pays africains. Aussi, Moussa Faki Mahamat a-t-il déploré, dernièrement, le «nationalisme vaccinal» qui voit les pays riches monopoliser près de 70% des vaccins au détriment du reste de la population mondiale. A l'ouverture du sommet, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, n'a pas manqué de souligner cette dérive, tout en encourageant les Etats

membres à poursuivre leurs efforts pour endiguer la pandémie. Son successeur, le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, a évoqué, lui aussi, la problématique, sachant que le continent va avoir besoin de 1,5 milliard de doses pour vacciner 60% des Africains. Un vrai dilemme. Mais pas le seul, puisqu'il faudra aborder les questions fondamentales, telles que la décolonisation du Sahara occidental et l'éradication du terrorisme. Une bonne nouvelle, cependant, le président américain, Joe Biden, a promis qu'il sera présent au prochain sommet de l'Union africaine, et c'est la plus belle réponse au propos raciste de son prédécesseur républicain.