Parmi les différents sujets abordés par le 34ème sommet ordinaire de l'Union africaine, tenu par visioconférence, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, le défi sécuritaire aura été, de nouveau, souligné, tant pour son importance que pour les conséquences multiples qu'il impose à de nombreux Etats membres. « Au cours de nos débats, il a été relevé, à diverses reprises, que la volonté et les efforts, actuellement mobilisés pour bâtir une Afrique solide dans ses fondations, sont menacés d'être sapés, dans diverses régions du continent, par le défi sécuritaire» a souligné le nouveau président de l'organisation panafricaine, le Congolais Felix Tshisekedi. C'est pourquoi l'examen des enjeux et des menaces dont souffre le continent, en la matière, met en relief «la prolifération des groupes armés, locaux et étrangers, ainsi que la montée en puissance des groupements terroristes, auteurs de viols, de massacres, de destruction des écosystèmes et de pillage des richesses naturelles en Afrique centrale, particulièrement en République centrafricaine, dans l'est et le nord-est de la RDC, dans la zone sahélo-saharienne ainsi que dans le sud du continent, au Mozambique».

A tous ces défis que l'UA entend relever s'ajoute la question majeure de la décolonisation du Sahara occidental qui, avec les récents développements, constitue une menace véritable pour la paix, la sécurité et la stabilité de la région maghrébine. L'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA est consciente de la nécessité d'une démarche plus déterminée pour faire face à ces multiples phénomènes d'insécurité et pour «imposer, coûte que coûte, la paix», partout où cela doit être fait.

Le programme d'action adopté en 2020, sous le slogan «Faire taire les armes», revêt toute son acuité et exige de l'organisation panafricaine qu'elle déploie une somme d'efforts et d'actions, en vue de résoudre les différends, partout où ils existent. A commencer par le plus ancien d'entre eux, celui du Sahara occidental qui est et demeure, avant tout, un conflit entre deux pays africains, tous deux membres de l'UA. Elle agira d'autant plus légitimement que l'ONU, un partenaire effectif, a, depuis plusieurs décennies, balisé la voie par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité qui attendent d'être mises en application, conformément à la légalité internationale. Dire et faire respecter le droit, rien que le droit du peuple sahraoui au référendum d'autodétermination ne saurait être, de ce fait, un obstacle insurmontable.