5+1. L’Aautorité nationale indépendante des élections (Anie) a validé les dossiers de cinq candidats. Par souci de transparence, cette instance a motivé, dans le détail, ses décisions avant de les transmettre au Conseil constitutionnel. Dès lors et avec de telles motivations, il n’y a aucun doute que le CC valide à son tour ces dossiers avant de publier la liste des cinq candidats au Journal officiel. Le 17 novembre prochain s’ouvrira donc la campagne électorale. L’occasion pour ces candidats de présenter leur programme aux électeurs. D’argumenter. De convaincre. Tout ceci n’est qu’une lapalissade. Mais il le fallait pour rebondir sur une 6ème candidature qui ne figure pas formellement sur la liste des candidats, mais qui existe bel et bien. En fait l’élection présidentielle du 12 décembre prochain se déroule dans un contexte pour le moins particulier. Un contexte de crise institutionnelle. Un contexte qui a affecté l’Algérie dans son développement et risque de la fragiliser davantage. Un état qui ne profite qu’à ses prédateurs des différentes « chapelles ». Prêts à tout pour que ce grand pays « tombe » comme un fruit pourri. Et ainsi remettre en cause tout ce qui a été acquis depuis l’indépendance et remettre le «compteur à zéro». C’est-à-dire le replacer dans la situation où il était avant le 1er Novembre 1954. Et c’est cela qui est inadmissible pour tous les Algériens qui n’ont pas de patrie de rechange. Pour tous les Algériens qui savent que leur territoire est arrosé du sang de millions des meilleurs de leurs compatriotes qui ont sacrifié leur vie pour l’arracher à la dépendance et à l’occupation étrangère. Aujourd’hui, cette Algérie pour laquelle sont morts les meilleurs de ses fils, a besoin, pour se relever, de la main de tous ses enfants dignes descendants de ceux qui l’ont libérée. Chouhada et moudjahiddine. Cet appel de la patrie est au-dessus de toute autre considération. Qu’elle soit politique et encore moins s’il s’agit d’intérêts personnels ou de clans. La seule manière de répondre à cet appel est de rester unis tout en resserrant les rangs. Comment exprimer cette unité nationale? En allant tous voter le 12 décembre prochain. Chaque électeur sera libre de donner sa voix au candidat de son choix, mais toutes les voix sans exception, seront comptabilisées à l’actif de l’Algérie qui est la 6ème candidature non listée. D’une toute autre dimension. Celle d’un peuple qui répond présent à l’appel de sa patrie !