La réunion Gouvernement-walis, à laquelle ont été également conviés les élus locaux et les représentants de la société civile, a revêtu un cachet particulier, synonyme de changement dans le discours, autant que dans la méthode. Placée sous le thème «Pour une Algérie nouvelle», cette rencontre aura été, en effet, marquée par une intervention remarquée du chef de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune, qui a bousculé les habitudes, avec des orientations inédites, faisant de la mission de chacun non plus un privilège, mais un engagement réel «au service du peuple». Il faut dire que, depuis quelques décennies, la tendance générale était à l'inverse, mêlée de slogans creux et de populisme.

Ce n'est pas par hasard si la priorité des priorités doit consister à rétablir la confiance entre le citoyen et les institutions, celle-ci ayant été dilapidée, au fur et à mesure que la corruption a gangrené tous les paliers de l'administration ainsi que de la machine économique. Le responsable, a notamment rappelé le chef de l'Etat, devrait émerger, non pas en fonction de son allégeance mais de ses compétences et de sa détermination à servir la communauté.

Conscient du fossé qui s'est creusé entre les gouvernants et les gouvernés, le président Tebboune n'a pas hésité à briser l'omerta qui pèse sur les conditions lamentables dans lesquelles se trouvent les couches sociales, en marge des grandes agglomérations urbaines, partout à travers le territoire national, que ce soit dans le grand Sud, dans les Aurès, le Titteri ou d'autres régions enclavées. «On a pensé à l'autoroute Est- Ouest», s'est indigné le président Tebboune, «mais on n'a pas eu la moindre attention envers ceux qui vivent en pleine

misère. C'est, là, une réalité amère.»

En procédant à cet électrochoc, il a mis, face à leur lourde responsabilité, les grands commis de l'Etat qui doivent, désormais, sortir des sentiers battus pour prendre à bras-le-corps l'immense défi du développement de proximité dont le pays tout entier a cruellement besoin.

Bien sûr, il faudra, d'abord et surtout, en finir avec la mentalité de prébendiers qui a longtemps prévalu dans la gestion des affaires locales, comme au plan national, et pour cela, une lutte sans merci doit se poursuivre contre la corruption qui s'est enracinée dans les moeurs et dans les ambitions, au point d'aggraver le mal-être du citoyen, dans presque tous les domaines. Pas à pas, la réhabilitation de l'Etat, qui passe par la restauration de la confiance du citoyen dans les institutions, pourra être, alors, assurée.