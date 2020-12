Le Printemps arabe qui a fait rêver les peuples, convaincus qu'il s'agissait bien d'un vent nouveau, porteur d'émancipation et de progrès, a, vite, dévoilé ses véritables germes. Une Syrie dramatiquement affaiblie, un Irak désagrégé, un Yémen dont le martyr tend à l'éternité, une Libye en proie à des démons qui ne démordent pas. Le bilan est suffisamment désas-treux pour comprendre que les artisans de ce Printemps arabe n'ont pas agi par souci de libération des peuples, prétendument asservis, mais, au contraire, pour les asservir davantage. Les commanditaires des différents plans de déstabilisation obéissent, en effet, à des paramètres qui dépendent de la volonté de puissance du lobby impérialiste, lui-même tributaire des appétits sionistes les plus féroces, et ils oeuvrent donc, continuellement, à assurer les besoins d'une industrie militaire qui exploite, à mort, les marchés déjà sous contrôle et cherche, sans cesse, à s'en procurer de nouveaux. C'est par rapport à ces données que doit être comprise la situation actuelle du Sahara occidental où le Maroc, dont on n'entend jamais parler sur les questions du respect des droits de l'homme, ni sur celles du trafic de drogue, à l'ampleur inégalée, cherche à maintenir ses griffes, plantées voici plus de quatre décennies, à n'importe quel prix.L'expansionnisme du royaume marocain n'hésite devant aucune forfaiture, il vient de le prouver, en monnayant un deal avec l'Etat hébreu contre la reconnaissance unilatérale, par Trump, de sa prétendue souveraineté sur le Sahara occidental, territoire illégalement occupé depuis 1973 et en attente de décolonisation, selon la légalité internationale et les résolutions de l'ONU et de l'Union africaine. Aussi, doit-on s'attendre à une stratégie de pourrissement de la situation, avec, au bout du compte, un embrasement de la sous-région maghrébine dont le Maroc espère tirer quelque dividende, alors qu'il s'agit, en fait, d'une porte ouverte à des bouleversements qui seront fatals au régime monarchique. Quant à ceux-là qui entonnent des chants à son profit, ils sont déjà, sans le savoir, dans les poubelles de l'histoire de leur propre pays. A force de tirer sur la corde, et de poursuivre une fuite en avant désespérée, le royaume marocain a beau sceller un pacte avec le diable, il n'échappera pas à l'enfer qu'il aura, lui-même, alimenté tandis que le peuple marocain frère, passablement colonisé par ces mêmes artisans du chaos, il poursuivra une chute infinie dans les abysses de l' asservissement.