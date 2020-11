Année médiatique. L'Algérie aura lancé cette année trois chaînes de télévision publique. Après TV 6 en mars dernier «destinée aux familles algériennes», qui allège le contenu de TV3 qui est devenue une chaîne d'informations et TV 7, «El Maârifa» (chaîne d'enseignement à distance), c'était au tour de TV8 «Edhakira» (la mémoire) d'être lancée samedi dernier par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. Elles s'ajoutent à Canal Algérie (en français), la 3 (chaîne d'infos), TV4 (en tamazight) ainsi que la chaîne terrestre, mais qui est diffusée également par satellite. Toutes ces chaînes de télévision publique relèvent de l'Eptv (Etablissement public de télévision). Elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Toutefois, celle qui est consacrée à l'histoire diffère totalement des autres. «Cette chaîne s'acquittera d'un rôle important dans la préservation et la transmission de la Mémoire nationale aux générations, actuelle et futures, en vue d'immuniser la personnalité nationale et préserver, partant, la cohésion de notre société et nos valeurs», a déclaré Djerad dans son discours inaugural. D'abord il faut dire que c'est un lancement au «forceps». Pourquoi? Trois jours avant l'inauguration officielle par le Premier ministre, le DG de l'Eptv, Ahmed Bensebane, a, lors de «la célébration du 58ème anniversaire du recouvrement de la souveraineté sur la Radio et la Télévision en date du 28 octobre 1962», déclaré que «le lancement de la chaîne de ‘‘la mémoire'' est prévu en novembre prochain». En ne mentionnant pas de date précise, Bensebane espérait profiter d'un peu plus de temps pour les préparatifs. Ceci alors que le président de la République avait lui-même annoncé que la chaîne «sera lancée le 1er novembre 2020». Bensebane a dû se faire recadrer car le lancement a bien eu lieu le 1er novembre et non pas «au courant de novembre». Ceci dit, nous avions relevé l'attention particulière qui doit être accordée à cette nouvelle chaîne d'Histoire. Alors commençons par sa promotion pour aboutir au taux d'audience souhaité. Pour attirer les téléspectateurs dans un créneau aussi spécialisé que l'histoire, il faut que le contenu soit de très bonne facture. Il faut trouver le bon «mix» entre l'expert en histoire et le spécialiste de la Com'. La chaîne arrive dans un marché concurrentiel où des professionnels étrangers ont une longueur d'avance. C'est un défi. Premier bilan dans quelques mois!