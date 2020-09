Interrogations. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani, vient d'annoncer «la réouverture officielle de la chasse à partir de demain 15 septembre jusqu'au 15 février 2021». Il y a lieu de signaler que cette réouverture intervient après plus de 25 ans de suspension en raison de la situation sécuritaire qu'a connue le pays durant les années du terrorisme. Pour beaucoup de jeunes de moins de 30 ans, l'information est incomplète puisqu'ils ne savent pas pourquoi il faut une «ouverture officielle» pour chasser. Si tant est qu'ils ont appris que la chasse existe et qu'elle doit être organisée, codifiée, réglementée. Encore un problème de communication institutionnelle. Pour les amoureux de la chasse (ils existent encore), la décision ne les a pas surpris. Ils la réclament depuis un certain temps. Encore faut-il s'entendre sur la forme de chasse qui va s'ouvrir. Elle ne concerne que «certains animaux tels la perdrix, le lièvre et certains pigeons», a précisé le directeur général des forêts, Ali Mahmoudi. Pour «le grand gibier nuisible à l'agriculture et au secteur forestier, notamment le sanglier, c'est le wali qui est habilité à délivrer un arrêté pour permettre aux associations de chasser cet animal au cours d'une période déterminée» a-t-il ajouté. D'autre part et suite à cette annonce, le ministère de l'Intérieur à aussitôt réagi par communiqué en appelant les citoyens à «la nécessité de se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la reprise de l'activité de chasse». C'est-à-dire la loi de 2004 et les deux décrets exécutifs de 2006. Ceci dit, la chasse n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas comme pour la pêche à la ligne. Elle suppose la détention et l'utilisation d'armes à feu. Pour cela, les chasseurs doivent obligatoirement avoir un permis de chasse. «Nous avons octroyé 5 000 permis à des chasseurs que nous avons formés nous-mêmes et nous comptons délivrer 7 000 permis supplémentaires à d'autres chasseurs», a précisé Mahmoudi. Il a également annoncé «l'installation très prochaine du Conseil supérieur de la chasse». Actuellement, une Fédération nationale des chasseurs existe. Elle regroupe 44 fédérations de wilayas. Reste à établir la coordination des ministères de l'Agriculture, du Sport, celui de l'Environnement ainsi que de l'Intérieur, tous concernés par la chasse. Non, ce n'est pas une mince affaire!