Sentinelle. L'actualité est tellement surchargée avec le Covid-19 et ses lendemains incertains, l'économie mise à mal, les aides financières passées et à venir pour les petits revenus, les grandes entreprises qui disent souffrir du confinement, les TPE, PME et PMI qui sont sur les «jantes», la canicule qui menace nos forêts, bref beaucoup de soucis qui nous font oublier un produit vital que la nature nous a donné chichement depuis quelque temps. Vous l'avez deviné, il s'agit de l'eau dont on parle peu ces temps-ci et pourtant...Lundi dernier, le ministère des Ressources en eau a publié un communiqué. Pour dire quoi? Extrait: «Alors que les Algériens se préparent à fêter l'Aïd El Adha vendredi prochain dans des conditions socio-sanitaires exceptionnelles, le ministère des Ressources en eau lance un appel à la solidarité pour une mobilisation nationale contre le gaspillage de l'eau». Aucun alarmisme ne transpire sur cet appel. Mieux, on note un effort pour rassurer puisque le communiqué ajoute que «toutes les mesures nécessaires pour mobiliser les ressources suffisantes afin de satisfaire les besoins des citoyens» sont prises. Après le chaud vient le froid puisqu'il est rappelé qu'une «consommation raisonnée et responsable est un gage pour que le gaspillage constaté ces dernières années ne prive pas à nouveau certains citoyens de cette ressource vitale». Sachant que cette privation est occasionnée par les coupures. Ceci d'une manière générale. Plus particulièrement, le communiqué précise que «Durant l'Aïd El Adha, nous enregistrons une hausse de consommation, particulièrement durant la matinée du premier jour de sacrifice...Cela engendre une baisse rapide du niveau des réservoirs causant une perturbation dans l'alimentation en eau potable.» Les rédacteurs du communiqué ont mis des gants. Ils ont pris l'air le plus apaisé pour nous rappeler une situation, sinon grave, au moins préoccupante, que connaît notre pays en matière de pluviométrie. Certes, les nombreux barrages réalisés au courant des deux dernières décennies ainsi que les usines de dessalement d'eau de mer sans oublier les centres de traitement des eaux usées nous ont permis de vivre sans souci une sécheresse qui ne veut pas dire son nom. En d'autres termes et si nous ne voulons pas de coupures d'eau soyons économes dans notre consommation de ce précieux liquide. Pas seulement vendredi prochain, mais durant tout l'été. Langage franc!