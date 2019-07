Y aurait-il quelque chose de pourri dans le royaume du football national ? La liesse engendrée par la victoire en finale de la CAN n’est pas encore tombée que voilà une nouvelle affaire susceptible d’empoisonner le climat pour l’assainissement duquel il aura fallu d’immenses efforts de la part de la FAF, en premier lieu, et de l’ensemble des structures de l’Etat, en complément. L’Etat, précisément, a contribué de façon remarquable au triomphe des Verts, en leur apportant le soutien de milliers de supporters acheminés par pont aérien, tout comme ce fut le cas à Omdourman et pris en charge tout au long de leur séjour en mission commandée.

Ces engagements à la hussarde ont causé quelques désagréments dont le président de la FAF aura été le premier à en subir les frais, si l’on peut dire. Il semble que, conjugués à d’autres contrariétés sans grandes conséquences si l’on privilégie, d’abord et surtout, le devenir des Verts, ces incidents mineurs servent de prétexte à une mise en cause de Kheireddine Zetchi. Or, ce n’est sûrement pas le moment de miner, voire de saper, la dynamique du Onze national, en perdant de vue que le président de la FAF, aussi compromis soit-il dans la Içaba ( la chose mérite plus ample réflexion ), est bel et bien partie prenante de l’aventure cairote des Verts.

Ceci implique, qu’on le veuille ou non, une corrélation entre le staff qu’il conduit, dans toute sa diversité, et l’ensemble des Verts, avec, à leur tête, l’entraineur Djamel Belmadi. Imaginons un seul instant que celui-ci décide de jeter l’éponge au motif que le deal avec Zetchi n’est plus de mise puisque ce dernier aura été « poussé vers la sortie ». Imaginons que les joueurs ou, pour le moins, certains d’entre eux participent de la même réaction, en en appelant, de surcroît, au Mouvement populaire, prompt à s’embraser dans bien des domaines et, plus encore, dans celui-ci.

Pour ces hypothèses qu’on ne peut taxer d’improbables, il faut donc savoir raison garder. Le pays est confronté à d’autres enjeux, bien plus graves et prioritaires comme celui du dialogue inclusif dont on perçoit des signes encourageants, tant du côté de la présidence que de celui des personnalités évoquées. Comme aussi la lutte contre la corruption se déroule à pas de charge, révélant au grand jour toutes les mains sales qui ont avili la société et porté un terrible préjudice aux véritables compétences que le pays recèle, avec la promotion des médiocres et un pillage systématique des richesses nationales. Plus que jamais, l’heure est aujourd’hui à la sagesse et à la responsabilité pour sortir le pays d’une crise multidimensionnelle.