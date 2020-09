L'avant et l'après. Après l'adoption de la révision de la Constitution, la condition féminine gagnera en respect, dignité et sécurité. Dans le nouveau texte de la Loi fondamentale, c'est un nouvel article qui lui est consacré. Un article qui rassure la femme algérienne. Qui lui redonne confiance. Qui la met à l'abri de toute menace d'où qu'elle vienne. Elle n'aura plus rien à envier aux femmes des pays les plus avancés. Plus rien à craindre du sexe dit «fort». Que dit cet article? «L'Etat protège la femme contre toutes formes de violence en tous lieux et toute circonstance dans l'espace public, dans la sphère professionnelle et dans la sphère privée. La loi garantit l'accès des victimes à des structures d'accueil, à des dispositifs de prise en charge, et à une assistance judiciaire» (article 40). Aucune des Constitutions précédentes ne s'était autant engagée envers les femmes. Même le projet qui est en cours aurait pu se contenter de l'article précédent (article 39) qui stipule que «1. L'Etat garantit l'inviolabilité de la personne humaine. 2. Toute forme de violence physique et morale et d'atteinte à la dignité est proscrite. 3. La torture, les traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que la traite des personnes sont réprimés par la loi». Il concerne la femme au même titre que l'homme puisqu'il s'agit de «personne humaine». Eh bien, non! Le législateur, sous l'oeil vigilant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a préféré ajouter l'article 40 au bénéfice de la femme comme pour insister sur l'importance qui sera accordée à celle qui a toujours été considérée comme la «moitié» de l'homme. Pas seulement en Algérie, mais dans le monde entier. Dans notre pays, après le 1er Novembre prochain, la condition féminine changera du tout au tout. Chez elle, dans son milieu professionnel, dans la rue, partout la femme sera protégée par l'Etat algérien. Elle sera protégée, notamment contre cette violence qui est en hausse et qui vise les femmes un peu partout dans le monde. Comme si un vent (ou un virus) furieux s'était emparé de l'homme pour le convaincre de nuire à la femme. Dans certains pays, même le confinement aurait favorisé la hausse des violences envers les femmes. Avec ce nouvel article 40, la femme algérienne vivra une renaissance qui viendra compléter la reconnaissance acquise durant la guerre de Libération nationale. L'Algérie pourra ainsi avancer sur ses «deux jambes»!