En annonçant le gel des nominations de cadres aux fonctions supérieures de l'Etat, une décision qui concerne, également, les cadres dirigeants des entreprises publiques, le Premier ministre a coupé net la tendance observée, au cours des derniers mois, au retour en force de nombreux postulants, «partis» à la retraite, contraints et forcés, voici presque une décennie, mais dont l'engouement pour les attraits des postes convoités est demeuré intact! C'est ainsi que, dans certains secteurs qu'il n'est pas besoin de désigner, on a remarqué un phénomène récent, illustré par le come-back de prétendants grabataires, au titre d'une compétence supposée et de liens effectifs avec les auteurs des propositions, toujours ancrés dans les lieux. L'objectif est de reconstituer la toile d'araignée qui assure une pérennité certaine à ces indéboulonnables artisans des bilans factices et des projets sans cesse ressuscités.

D'aucuns croient savoir que l'objectif de la mesure qui invite, par ailleurs, les responsables des différents secteurs ministériels à s'abstenir, aussi bien, d'adresser au SGG (secrétariat général du gouvernement) des propositions de nominations que des fins de fonction, serait d'empêcher les habituelles installations de proches dans des postes conséquents, et ce en prévision d'un remaniement ministériel dont la rumeur agite l'imminence réitérée. En outre, elle vient anticiper les tendances, tout aussi habituelles, à se débarrasser des cadres qui ne cadrent pas avec la méthode de gestion, elle aussi changeante, au gré des changements de ministres.

Si les enquêtes d'habilitation ont été balayées par la Içaba, histoire de baliser la voie aux cadres qui «répondaient» le mieux aux intérêts et aux appétits de leurs mentors, il est question d'une opération d'envergure que le gouvernement Djerad aurait, récemment, lancé pour recenser les véritables compétences, sans pour autant nuire aux carrières des uns et des autres. On se souvient que, durant les dix dernières années, de nombreux cadres ont vu leur élan briseé net, sur la base de dénonciations calomnieuses et de lettres anonymes, évidemment impunies, pendant que d'autres ont surfé sur les eaux fangeuses d'un magma enrichissant. L'un des effets de cette mesure que vient de prendre le Premier ministre, en vertu des multiples considérations observées, à différents niveaux, serait de mettre un terme à toutes ces dérives et ce n'est pas plus mal.