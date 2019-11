Dès le lancement officiel de la campagne électorale, les cinq candidats officiellement engagés dans la course à l’élection présidentielle disposeront de 21 jours révolus pour présenter leur programme et tenter de convaincre les citoyens de voter en leur faveur. On peut penser qu’ils se sont investis totalement dans la préparation de ces joutes qui verront, c’est plus que probable, une confrontation directe par médias interposés, y compris la télévision nationale, à la faveur de laquelle il leur faudra faire preuve de tout un savoir-faire.

à l’évidence, ce n’est pas gagné pour chacun d’entre eux, l’expérience des uns devant l’emporter face à l’improvisation des autres. Ce sera à leur direction de campagne d’assumer comme il se doit, et dans les règles préalablement définies par l’ANIE, le rôle moteur dont la puissante sera déterminante au moment du verdict, le 12 décembre prochain.

Restent quelques inconnues, qui concernent l’organisation des meetings, la rencontre avec les citoyens dans différentes régions du pays et les conditions dans lesquelles l’affichage des prospectus devra se dérouler.

En théorie, ces paramètres sont déjà établis, mais la situation dans laquelle se trouve le pays, depuis plusieurs mois, fait planer quelques incertitudes. C’est pourquoi l’armée et son chef d’état-major ont lancé un message clair, à ce sujet, assurant que toutes les mesures sont prises pour prévenir d’éventuels dépassements et toutes tentatives d’entraver le déroulement pacifique du scrutin. Il s’agit là, faut-il le rappeler, d’une condition élémentaire qui veut que chaque citoyen soit en droit d’exprimer, dans les urnes, sa conviction intime et son choix, au moment où le pays a cruellement besoin de sortir d’une crise préjudiciable à son économie et inquiétante pour sa sécurité. Revendiquer la démocratie et le respect des fondamentaux de Novembre doit, en principe, s’accompagner de vertus démocratiques, dans le verbe et dans les faits, partant du principe que la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres. Ainsi, l’Algérie se découvre-t-elle à une étape cruciale de son histoire contemporaine, avec une élection présidentielle sans pareille, porteuse d’une dimension pluraliste, peut-être balbutiante, mais, sans conteste, en gestation et les citoyens auront l’opportunité de découvrir, après des décennies de rendez-vous électoraux « sans surprise », un scrutin avec des candidats armés de leur seul programme et de leurs promesses, face aux immenses attentes d’un peuple assoiffé de liberté et de justice.