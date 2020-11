Trump ou Biden? La réponse décisive devait venir de cinq Etats clés: la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, la Georgie et la Floride. Il y a quatre ans, les trois premiers de ces Etats avaient fait pencher la balance au profit de Donald Trump, à la grande surprise des Américains. L'histoire va-t-elle encore bégayer? Les sondages sont, pourtant, formels qui donnent à Joe Biden les faveurs du plus grand nombre d'électeurs, dont certains républicains, déçus ou choqués par le milliardaire. Celui-ci avait raflé la mise, en 2016, dans les zones rurales conservatrices, ainsi que les zones ouvrières, majoritairement blanches. Cette fois, la donne est différente, Biden, avec quatre longueurs d'avance en Pennsylvanie, voit la ville de Philadelphie, décisive pour Trump quatre ans plus tôt, lui apporter un avantage de 28 points! Bien sûr, la prudence reste de mise, l'épisode Hillary Clinton ayant douché les esprits les plus sereins. Trump, disent ses partisans, a effectué cinq rassemblements, en Pennsylvanie, contre un seul de Biden. Et ils chuchotent que le milliardaire dispose d'un grand nombre d' «électeurs secrets», dans cette région, notamment.

Une chose est sûre, toutes les analyses confirment l'importance des «swing states» dont cinq sur douze sont favorables à Joe Biden, y compris ceux qui n'avaient pas pardonné à Hillary Clinton le qualificatif de «déplorables» envers les supporters de Trump. Et tous les sondages s'accordent à dire que les électeurs des banlieues aisées, ceinturant les grandes villes, veulent se débarrasser, à tout prix, de Trump, à l'exception du Milwaukee!

Trump a revendiqué, hier, avoir «gagné» l'élection présidentielle alors que le décompte n'est pas achevé dans nombre d'Etats - clés. «Honnêtement, nous avons gagné l'élection», a-t-il déclaré, depuis les salons de la Maison-Blanche, parlant, toujours, d'une «fraude» et d'une «honte», et assurant saisir la Cour suprême. «Nous étions prêts à célébrer quelque chose de magnifique», a-t-il martelé. Durant la nuit, il était crédité de 213 voix contre 224 pour Biden. Nombreux sont ceux qui redoutent la suite des évènements, avec un Trump qui brandit la menace d'une contestation brutale des résultats, une première dans l'histoire des States, même si Al Gore, en 2000, avait actionné la justice contre son rival républicain, avant de s'incliner. Aussi, le dépouillement des votes par correspondance va-t-il aggraver les tensions dont Trump entend profiter, pour ne pas quitter la Maison-Blanche, jurant que sa «victoire lui aurait été volée» et qu'il n'hésitera pas à forcer la fracture dont souffrent les Etats-Unis.