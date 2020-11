Loupe. Les résultats du scrutin du 1er novembre sont «parlants». Il y a ceux qui ont exprimé leur choix par «oui» ou par «non». Il y a aussi les bulletins nuls de ceux qui n'ont pas de position tranchée. Donc sur un plan strictement politique, personne n'a été lésé. Sur le plan organisationnel, l'Anie, dont c'est la 2ème consultation populaire, a confirmé son efficacité à organiser un vote transparent. Pas une seule voix n'a été entendue pour crier à la fraude et pour cause! Le taux de participation au référendum (à ne pas confondre avec des élections) est le plus bas jamais enregistré depuis l'indépendance. Bien lire «enregistré» car et avec la fraude qui prévalait à chaque élection depuis lors, personne ne peut dire qu'un tel taux d'abstention a existé ou n'a jamais existé. Résumons: sur le plan politique, la nouvelle Constitution a été adoptée par près de 67% des voix devant les 33% de «non» prônés par l'opposition et auxquels on peut ajouter les 600.000 bulletins nuls qui, quoiqu'on dise, affichent une position. Sur le plan administratif, l'Anie a brillamment et définitivement écarté l'Exécutif de cette tâche. Une fois ces deux aspects évacués, que reste-t-il pour faire «parler» le taux des abstentions? La réponse se trouve dans la définition de l'acte de voter qui est, incontestablement, un acte citoyen. Celui de participer à la gestion de son pays. Or, force est de constater que si l'Algérien est sorti de la longue nuit coloniale qui ignorait jusqu'à son existence, il n'a pas pour autant intégré la culture citoyenne. On comprend mieux dès lors, le point 7 des 54 engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune (nous lui souhaitons un prompt rétablissement!), dans lequel il s'engage à «promouvoir une démocratie participative où le citoyen sera acteur et finalité de l'action publique». Sans attendre, il a déjà mis en oeuvre son engagement en favorisant l'émergence de la société civile pour en faire carrément un «contre-pouvoir» ainsi que sa promesse d'inscrire, dans la prochaine loi électorale, la prise en charge des frais de campagne des jeunes candidats aux élections législatives et communales. Cependant, pour une démocratie participative durable, le passage par la culture citoyenne est incontournable. Celle-ci doit commencer dès la première année scolaire. Il s'agit de l'instruction civique avec un fort coefficient. Pour la démocratie participative. Pour l'Algérie nouvelle!