L'occasion en or. Dire que notre jeunesse n'a pas souffert de l'injustice marquée par la «hogra» relève de la malhonnêteté. Dire qu'elle n'a pas été marginalisée, ignorée, rejetée même, serait aussi un mensonge. Dire qu'elle n'a pas eu droit à la parole, ni à la prise de décision, ni à la participation active de la construction de son avenir, est une vérité historiquement actée. Notre jeunesse a vécu l'intolérable durant des décennies. Ce qui explique quelques-unes de ses actions désespérées comme la «harga» et sa rébellion contre l'ordre établi. Des actions désespérées et inappropriées. Aujourd'hui, de vraies solutions sont proposées à nos jeunes. De ces solutions qui consistent à leur confier les «outils» nécessaires pour prendre, eux-mêmes, leur destin en main. Quelques exemples ou plutôt des indices qui ne trompent pas, accréditent ces affirmations. La nouvelle Constitution, si elle est approuvée le 1er Novembre prochain, reconnaît, dans son préambule «l'énorme potentiel que constitue la jeunesse algérienne». Et que le pays est «déterminé à l'associer effectivement à la construction de celui-ci et à la sauvegarde des intérêts des générations futures». Un engagement constitutionnel est loin d'être assimilé à des paroles en l'air. D'autant qu'il n'offre à la jeunesse que de l'associer sans rien lui donner en charité. En termes plus terre à terre, l'offre consiste à dire à la jeunesse: «vous voulez améliorer votre condition de vie, venez prendre part au pouvoir et réalisez ce qui doit l'être.» L'arrivée des jeunes aux hautes fonctions de l'Etat a déjà commencé avec les récents mouvements dans toutes les institutions. Le meilleur est à venir avec la loi électorale qui doit suivre l'adoption de la Constitution. Le président Tebboune s'est engagé à ce que l'«Etat finance la campagne électorale des jeunes qui voudraient se présenter aux différentes élections prévues».Les législatives, puis les municipales. Voilà qui ouvre les portes du pouvoir aux jeunes. C'est un engagement de l'homme qui a le courage et le nationalisme nécessaires pour voler au secours des Algériens vivant dans les «zones d'ombre». Mémorable a été sa colère devant la «mascarade de la caméra» orchestrée par la bureaucratie. Mémorable aussi a été sa réaction avec les «fins de fonctions» qui ont suivi. C'est cet homme sincère qui propose aux Algériens et particulièrement à la jeunesse, un référendum pour une nouvelle Algérie!