La 3ème guerre mondiale aurait-elle déjà commencé? A en juger par les féroces empoignades que se livrent, depuis un an, les Etats-Unis et la Chine, il semble que oui. Partis sur le terrain des enjeux économiques, et sous couvert d'accusations diverses, mêlant les affaires d'espionnage à celles des bruits de vaisselle qui témoignent de la rupture graduelle d'un couple, les deux superpuissances se retrouvent, désormais, sur le terrain mouvant des technologies de l'information et de la communication (TIC). Pendant deux décennies, les Américains ont régné, sans partage, sur ce domaine dont ils sont les initiateurs. Les GAFA GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon), quatre des entreprises les plus puissantes du monde de l'Internet, voire du monde entier, ont, longtemps, possédé un immense pouvoir économique et financier qui dépasse, parfois, celui des Etats. La Chine, elle, a entamé une longue marche dans ce domaine, apparemment verrouillé, et, en moins de deux décennies, ses entreprises sont venues bousculer les quatre cavaliers de l'apocalypse technologique. Hwawei, Alibaba, Wechat, TikTok et quelques autres ont pris, d'abord, la mesure des rivaux asiatiques que sont le Japon et la Corée du Sud, puis se sont hissés sur le ring, face aux majors américains. Finie la suprématie qui permettait à l'Oncle Sam de dicter ses lois, sur tous les continents. Fort du bouclier qu'elle lui a opposé, dés le départ, la Chine a inversé le rapport de forces pour profiter d'une conjoncture qui lui est, particulièrement, favorable. N'a-t-elle pas, pour cela, la carte maîtresse que constituent plus d'un milliard de consommateurs chinois? Et ses investissements dans la recherche technologique n'ouvrent-ils pas des applications innovantes et variées, à des domaines comme la médecine, l'espace sidéral, la robotique, etc? Autant d'instruments actuels et futurs, autant d'atouts, pour observer, diriger et contrôler, à des milliers de km de là, les activités humaines, révolutionnant, au passage, les techniques du Renseignement. Les tentatives de la Maison-Blanche pour contrer la montée en puissance du rival asiatique portent le signe du désespoir, bien plus que celui de l'exaspération. Selon le droit international du Commerce, basé sur les principes les plus crus du capitalisme, les entreprises les plus puissantes peuvent, légitimement, dévorer les plus faibles. Telle est la grande peur qui hante les stratèges américains, face à la méthodique progression de la Chine, en Asie comme en Afrique, tandis que se tissent, autour du monde, les nouvelles Routes de la Soie...