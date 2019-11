Déclic. Le temps a fait son œuvre. Voilà des mois que l’Algérie est sans président élu. Des mois que le développement du pays est freiné. Des mois durant lesquels la situation économique ne pouvait pas se redresser. Des mois où beaucoup de facteurs négatifs ont fait courir au pays des risques majeurs. Des risques contenus avec beaucoup d’efforts, d’engagements et de vigilance par notre armée qui a pu, malgré tous les aléas, préserver la sécurité du pays et de la population. Tant à nos frontières, notamment au Sud et à l’Est avec les conflits qui perdurent pour ne pas dire qui s’amplifient dans ces régions voisines, qu’à l’intérieur de notre territoire en proie à une grande effervescence caractérisée par des marches, certes pacifiques, mais très exposées aux débordements. Sur tous ces fronts, notre armée a démontré toute sa capacité de force régionale. Sans oublier que grâce aussi à son soutien et son accompagnement la lutte contre la corruption avec l’ampleur qu’on lui connaît a été rendue possible. Sans oublier non plus que la justice doit sa renaissance et son indépendance retrouvée à notre armée. Tout ce qui vient d’être rappelé n’a pas échappé aux Algériens. Tous les Algériens. Même ceux qui étaient désignés comme faisant partie de la majorité silencieuse. De cette partie muette qui faisait grimper le taux des abstentions lors des consultations électorales du passé. Finalement elle vient de décider de sortir de son mutisme pour crier son soutien à l’Armée nationale populaire et à son chef d’état-major le général Gaïd Salah ainsi que son adhésion à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain. Sur tout le territoire national, à travers toutes les régions, dans toutes les villes du pays la foule grossit chaque jour pour s’exprimer en faveur de l’unique solution pour sauver le pays et qui est l’élection d’un président de la République. Des associations et non des moindres, ont rejoint cette majorité. Les Scouts musulmans algériens, le Mouvement national des étudiants, l’Union nationale des paysans algériens, se sont déclarés mobilisés pour faire du scrutin du 12 décembre prochain une réussite. Cette majorité jusque-là silencieuse, a réussi dès ses premières marches à donner une autre intonation à l’expression populaire née le 22 février dernier. Cette majorité a répondu à l’appel de la patrie. Elle ne pouvait plus se taire !