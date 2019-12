Levée de boucliers. On a presque envie de dire merci aux eurodéputés qui sont derrière la résolution adoptée par leur Parlement contre l’Algérie. Ils n’auront réussi qu’à se tirer une balle dans le pied. Par leur tentative d’ingérence dans nos affaires, ils ont solidifié, encore plus, la cohésion nationale et l’unité du peuple Algérien. De tous les coins du pays, les Algériens sont sortis pour crier leur rejet de l’immixtion européenne dans leurs affaires. Les eurodéputés en question ont plutôt fragilisé les quelques larbins qu’ils avaient sur notre territoire. Ils doivent, en ce moment, méditer sur l’erreur d’appréciation monumentale du degré de patriotisme du peuple algérien. Un patriotisme qui est resté intact au fil des générations. Il fallait juste un « réactif » comme la résolution pour le confirmer. Maintenant tout le monde, mais aussi et surtout Gluksmann et son gourou, savent à quoi s’en tenir sur « l’état » mémoriel des algériens. Ils savent maintenant qu’ils restent profondément attachés aux valeurs contenues dans le message du 1er novembre 1954. Ils savent maintenant que le relais générationnel est assuré. Que le serment fait aux chouhada est toujours aussi fortement respecté. Ils sont maintenant persuadés également que le peuple et son armée ainsi que son commandement sont indissociables. Que nos militaires, nos policiers, nos gendarmes sont issus du peuple. Ils sont le peuple. Que le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah qui a participé à la libération du pays aux côtés de ses frères moudjahidine qui ont, comme lui, fait le serment aux chouhada tombés devant eux, a tout le soutien de son peuple dans cette nouvelle épreuve. Il reste des actions à entreprendre. Hier, Gaïd Salah en a donné la principale à partir d’Oran. «Le peuple algérien saura également comment répondre à tous ses détracteurs qui complotent contre sa patrie, en se dirigeant massivement le 12 décembre prochain aux urnes afin d’élire un président de la République en toute intégrité, liberté et démocratie, pour que ce soit là une réponse vigoureuse et civilisée et telle une gifle cinglante à tous ceux qui s’attaquent à l’Algérie» a-t-il déclaré. En effet, les Algériens ne devraient pas s’arrêter en si bon chemin. Ils ont l’occasion d’envoyer un message fort au monde qui nous observe. Ce sera le 12 décembre prochain. En participant massivement à cette élection, la réponse à nos ennemis sera subtile et forte à la fois !