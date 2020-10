Référentiel. Décidément, le 1er novembre prochain réunit de plus en plus d'événements importants. En effet, ce jour-là «la gestion du métro d'Alger sera confiée à une entreprise 100% algérienne», a déclaré, jeudi dernier, le ministre des Transports, Hani Lazhar. Pourquoi et comment? Depuis l'entrée en fonction du métro d'Alger en 2011, son exploitation, suite à un appel d'offres, a été assurée par Ratp-El-Djazaïr, une filiale de droit algérien du groupe français Ratp (Régie autonome des transports parisiens). Le contrat de cette exploitation arrivera à son terme le 31 octobre prochain et Ratp-El-Djazaïr qui aura fini sa mission devra donc être remplacée. Et tant qu'à faire par une entreprise 100% algérienne comme l'a annoncé le ministre. Une entreprise qui sera une filiale de l'EMA (Entreprise du métro d'Alger) qui, elle-même est sous tutelle du ministère algérien des Transports. Ceci dit et si la Ratp ne sera plus partenaire dans l'exploitation du métro d'Alger, cela ne veut pas dire que l'entreprise française quittera l'Algérie. Elle reste partenaire dans l'étude du métro d'Oran et dans l'exploitation des tramways d'Alger, d'Oran et de Constantine. Il est bon de souligner qu'il s'agit d'exploitation et non de construction. L'annonce du passage de témoin faite lors de la visite d'inspection des travaux d'extension du métro jusqu'à l'aéroport Houari Boumediene, ne doit pas prêter à confusion. Ces travaux sont réalisés par Cosider. Ceci dit, le 66ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale sera commémoré de manière plus marquante que d'habitude. Au référendum de la révision de la Constitution qui sera, espérons-le, adoptée par les algériens, s'ajoutera l'inauguration de la Grande mosquée Al-Djazaïr, ainsi que le lancement de la nouvelle chaîne TV consacrée à l'Histoire. Mais pas que, puisque même la coïncidence de la fin du contrat d'exploitation par la Ratp se met de la partie et permettra la prise en main du fonctionnement et de la maintenance du métro de la capitale par les cadres algériens. C'est un défi et un challenge qui les attendent et qu'ils devront relever. Pour être dignes de leurs aînés qui ont réussit l'exploit, auquel très peu d'observateurs croyaient, d'arracher l'indépendance du pays au colonialisme qui était trop confiant de sa supériorité militaire. Le 1er novembre prochain se déroulera dans un climat à forte charge symbolique. L'Algérie nouvelle fait ses premiers pas!