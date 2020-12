En Algérie, les accidents de la route causent autant de morts, ou presque, que le nouveau coronavirus. On aurait pu croire qu'avec la propagation de la pandémie, viendrait une accalmie, même relative. Au contraire, on constate que, chaque jour, des drames ont lieu, à travers le pays. Souvent, on observe sur les routes des fous furieux, jeunes en général, slalomer entre les véhicules, enivrés par leur soif de puissance et indifférents aux dangers qu'ils font courir aux autres usagers. Si l'on en croit les statistiques, il y aurait lieu de se féliciter d'une réduction du nombre de victimes et des accidents en 2019. 2,1% en moins et 3270 morts constituent l'argument selon lequel la situation s'améliore. Le coût financier annuel avait été évalué à 100 milliards de DA, dans les années 2010, soit 1,4% du PNB. Rien n'a vraiment changé, depuis. Les mêmes projets, agités à l'époque et donnés comme autant de remèdes-miracles, reviennent, constamment, au-devant de la scène, toujours sous la forme de projets dont la concrétisation serait imminente. Il en va, ainsi, du chrono-tachygraphe, le fameux «mouchard», censé calmer les ardeurs des chauffeurs de poids lourds, dont un certain nombre peut être qualifié de chauffards, ou de l'appareil mobile de pesée, pour contrôler la charge transportée par les porte-chars aux effets désastreux sur l'autoroute Est-Ouest. On en parlait, avec enthousiasme, voici dix ans. il en fut, également, question au moment où Amar Ghoul «organisait» des Assises nationales des transports, puis les mêmes assurances ont été données, deux ans plus tard, par ses successeurs, Talaï et Zaalane! Comme quoi, tout vient à point à qui sait attendre. La mort sur nos routes, elle, n'attend pas et les mêmes causes engendrent les mêmes effets. Ne parlons pas de la formation dans les auto-écoles, certifiée par des examinateurs très exigeants. Elle était décriée par les propriétaires et les moniteurs qui réclamaient davantage d'heures pour une certaine qualité. L'effort a bien eu lieu, au niveau de la tutelle, qui a reformulé le cahier des charges. Il semble que ces mesures ne soient pas suffisantes et le CNAPEC (Centre national du permis de conduire) a beaucoup de pain sur la planche. Aux dernières nouvelles, il travaille à une amélioration de l'encadrement des activités, grâce à la création d'antennes, au niveau de chaque wilaya, encadrées par des examinateurs chevronnés. Un autre cap dans la prise en charge d'un fléau qui n'a pas fini d'endeuiller les familles algériennes et d'afficher un bilan dont le CNPSR, passé des Transports au ministère de l'Intérieur, en 2016, dresse, régulièrement, un tableau saisissant.