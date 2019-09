Dans un discours solennel à la nation, le chef de l’Etat Abdelkader Bensalah a annoncé la convocation du corps électoral pour le jeudi 12 décembre 2019, date à laquelle sera organisée l’élection présidentielle. Il a, par là même, formalisé la suggestion des plus hautes autorités militaires qui ont pris la mesure des risques et des menaces auxquels est confronté le pays, depuis plusieurs mois, et qui ont œuvré puissamment pour mettre fin à la désastreuse parenthèse née de la crise du prétendu Vème mandat de Abdelaziz Bouteflika. On savait, au lendemain du discours du chef d’état-major Ahmed Gaïd Salah, à Ouargla, devant les cadres de la IVème région militaire, que la situation allait connaître une accélération remarquable, la tenue du scrutin présidentiel étant devenue une urgence absolue, si l’on prend en considération les données économiques, politiques, diplomatiques et sécuritaires imposées par six mois d’inertie et de surenchères, plus ou moins stériles.

« L’organisation d’une élection présidentielle est la seule et unique solution démocratique viable » a, ainsi, martelé Abdelkader Bensalah, convaincu qu’une bonne partie de la classe politique et une majorité du peuple souverain sont parfaitement conscientes de cette exigence vitale pour la survie de la nation. Le dialogue initié par le panel aura, en fin de compte, porté ses fruits et les bonnes volontés, qu’elles soient partisanes, de la société civile ou indépendantes, ont répondu favorablement à la démarche pour sortir de l’ornière dans laquelle d’aucuns voulaient contraindre l’Etat et ses institutions.

La voie de la raison doit l’emporter, et l’élection présidentielle se tenir conformément à la Constitution, voilà le message inlassablement martelé par le chef d’état-major de l’armée, depuis le 22 février dernier. Celle-ci a clairement signifié la pérennité de sa feuille de route, affirmant son soutien total au Mouvement populaire légitime et à la Justice dans son combat contre la corruption généralisée, tout en rejetant les « exigences » d’une transition et de son corollaire, la plus que douteuse « Constituante ». On imagine quelles auraient pu être les conséquences d’une telle démarche, source de divisions et d’affrontements incontrôlables. C’était, sans aucun doute, le but recherché par les artisans de cette revendication. D’où la nécessité, sans cesse réaffirmée par l’armée, de rendre leur fonctionnement normal aux institutions de l’Etat et, grâce à la légitimé du vote populaire, sa pleine et entière autorité au Premier magistrat élu, dans des conditions transparentes et honnêtes, à charge pour lui de mener à bien les missions que le peuple souverain lui aura confiées.