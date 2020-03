Bien garnie. Le Ramadhan de cette année débutera probablement le 23 avril prochain ou à 24h. près selon la Lune. Dans moins de deux mois donc. Trop loin? Trop près? C'est comme le verre à moitié vide ou a moitié plein. C'est selon la perspective où l'on se place. Quoi qu'il en soit, le gouvernement entend prendre ses devants. Plusieurs départements ministériels travaillent actuellement sur ce mois sacré pour trouver la meilleure en vue d'assurer l'approvisionnement régulier des marchés sans malmener la bourse des ménages. L'équation est loin d'être simple. Mais telle que présentée, hier, par le directeur de la régulation du ministère de l'Agriculture, Mohamed Kherroubi, elle semble résolue. Des mesures ont été prises conjointement par trois ministères (Agriculture, Commerce et Intérieur) pour «couvrir tous les besoins des citoyens en produits agricoles à des prix raisonnables», a-t-il annoncé dans une déclaration à l'APS. Ces produits vont du lait, à l'ail, en passant par les viandes et bien sûr les fruits et légumes. Tous les ingrédients nécessaires aux plats qui orneront la table de ce mois ont été passés en revue et placés sous haute surveillance. Il ne manque que la zlabia et le kalb elouz. Plus sérieusement, le gouvernement fait tout pour que le Ramadhan se passe dans les meilleures conditions possibles cette année. Il vérifie les stocks. Il prévoit des ventes directes des producteurs aux consommateurs. Il tente de maîtriser la spéculation. Tel qu'énoncé, le programme tracé semble assez complet et tient la route. Mais au-delà de la table, il y a des phénomènes aussi importants et liés également au mois de Ramadhan et dont il n'est pas encore question. Par ordre d'importance, il y a le gaspillage. Du pain surtout. Il y a les accidents de la route qui culminent en ce mois. Il y a l'absentéisme qui explose et la productivité qui se met en berne. Il y a la santé liée d'une part à une bonne hygiène alimentaire et d'autre part à l'hygiène corporelle et environnementale. Il y a aussi les aides directes qu'il faut encadrer. Chèque ou couffin? Il faut trancher. Il y a également les restos de la Rahma dont il faut contrôler la gestion et les normes sanitaires. Et si l'on veut être complet, il ne faut pas oublier les soirées du Ramadhan. Divertissements et productions culturelles. Le tout implique plus de ministères que les trois cités plus haut. Le Ramadhan, ce n'est pas seulement les denrées alimentaires. A toutes fins utiles!