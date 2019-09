Le terrible incendie qui a ravagé la maternité de l’hôpital mère-enfant Bachir Bennacer, à El Oued, entraînant la mort de 8 nouveau-nés, restera longtemps dans les mémoires, surtout qu’il a soulevé, dans toute une wilaya, une horreur qui n’a d’égale que la sourde colère des familles endeuillées et de leurs proches. Est-il besoin de souligner que cette tragédie a suscité une véritable onde de choc partout dans le pays où la conviction existe qui veut qu’un grand nombre des hôpitaux est en situation de désespérance, plus proches des mouroirs que des établissements de soins avancés. Sans l’intervention de la Protection civile qui a mobilisé des dizaines de camions pour circonscrire le sinistre, le bilan aurait pu se révéler encore plus tragique. Sans anticiper sur les conclusions de l’enquête ouverte par le parquet d’El Oued et celle diligentée par le ministère de tutelle qui a déjà pris certaines mesures coercitives, on peut, d’ores et déjà, s’étonner que l’avertissement, constitué quelque temps auparavant par un court-circuit dans la même maternité, n’ait donné lieu à aucune prise de conscience de la part des responsables.

L’autre point qui mérite d’être évoqué concerne le triste état de la santé publique, certes gratuite, mais globalement amoindrie dans tous ses effets : matériels en panne, personnel désabusé, couverture paramédicale déplorable…C’est là un constat qui remonte à de très nombreuses années et si, réellement, des efforts ont été entrepris pour la construction de centres anti-cancer et l’implantation de nouvelles structures hospitalières dans la majorité des daïras du pays, au sud comme au nord, on ne peut ignorer les dégradations aussitôt constatées dans ces édifices flambant neuf, dès les premières intempéries. Plusieurs d’entre eux ont été victimes des inondations et il n’est pas rare d’y voir des services de chirurgie activer les pieds dans l’eau.

Comment est-on arrivé à une telle situation ? La réponse est simple. Dans ce secteur aussi, comme dans tous les autres, la corruption a sans doute fait des ravages, que ce soit lors des attributions des projets ou à l’heure de leur équipement. Toujours est-il qu’il y a lieu de se demander pourquoi, cinq décennies après le recouvrement de l’indépendance, la santé reste encore le parent pauvre de la politique de développement, par-delà un discours empreint d’une autosatisfaction permanente et d’une inusable promesse quant à sa prochaine métamorphose. La tragédie d’El Oued suffira-t-elle à changer le visage affligeant de ce secteur vital ?