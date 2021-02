L'étau. La cellule de traitement du renseignement financier (Ctrf) ne chôme pas. Hier, la tutelle, qui n'est autre que le ministère des Finances, a fait savoir que la cellule avait enregistré près de 2000 déclarations de soupçons durant l'année 2020. Des déclarations de soupçons qui proviennent de diverses sources. Cela peut être des notaires, des agents immobiliers, des huissiers, etc. Et même des concessionnaires automobiles. À ces professions non financières viennent s'ajouter les douanes, les impôts et les banques. Ces institutions saisissent le Ctrf avec des rapports confidentiels. Au cours de l'année écoulée, pas moins de 54 rapports confidentiels ont été établis. Après exploitation des informations contenues dans les rapports, le Ctrf transmet les cas avérés à la justice. Quand les soupçons deviennent des faits prouvés. Il n'y a pas que cela. Après avoir «intensifié les actions de coopération avec ses homologues étrangers pour lutter contre le blanchiment d'argent, les transfert illicites et le financement du terrorisme», le Ctrf reçoit beaucoup d'informations de l'étranger. Ce qui a permis jusque-là de transmettre aux autorités judiciaires quelque 11 dossiers établis sur la base des rapports confidentiels en provenance de l'étranger. En septembre dernier, le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, avait promis que «l'Algérie ira toujours de l'avant s'agissant de renforcer son dispositif légal ou réglementaire ainsi qu'en termes de mise à disposition des moyens idoines à la Ctrf». Promesse qui semble avoir été tenue. De plus, il s'agit là d'actions pérennes dans la lutte contre les fléaux financiers. D'autant, comme l'a souligné, à la même date, le président du Ctrf, Sid Ahmed Saïdi, son organisme se doit «d'être au rendez-vous de l'évaluation dont fera l'objet le pays concernant l'efficacité de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, contre le financement du terrorisme et contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive». L'année prochaine, l'Algérie «fera l'objet d'une évaluation... par Le Groupe d'action financière (Gafi) et par le Groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (Gafimoan)». Faut-il rappeler aussi que la Ctrf est membre du groupe Egmont (forum d'échange) qui regroupe les cellules de renseignements financiers de 164 pays qui s'échangent les informations. De quoi bien mesurer la «force de frappe» du Ctrf!