La Tunisie va-t-elle se heurter à une nouvelle crise? Il semble que ce soit le cas, le président Kaïs Saïed étant résolu à camper sur sa position, après avoir rejeté la cérémonie de prestation de serment des nouveaux ministres, dans le cadre du remaniement ministériel, opéré par Hichem Mechichi et approuvé par le Parlement, lors de la plénière du mardi 26 janvier. Pour le chef de l'Etat, ce remaniement n'a pas respecté la Constitution, dès lors que le Premier ministre s'est limité à «l'informer» du remaniement alors qu'il aurait dû, selon lui, le consulter. D'où une bataille de considérations et d'argumentations juridiques entre Carthage et le Bardo, le Parlement dominé par la troïka composée du parti islamiste Ennahdha de Rached Ghannouchi, de la coalition islamiste al Karama et de Qalb Tounes, ayant pris fait et cause pour le nouveau gouvernement Mechichi. Certains constitutionnalistes tunisiens disent que le président Kaïs Saïed n'a pas d'autre choix que de souscrire à son devoir, en recevant les nouveaux ministres pour une cérémonie de prestation de serment, «nécessaire» avant leur entrée en fonction. Mais tel n'est pas l'avis du concerné, qui a, aussi, souligné sa suspicion de corruption envers certains des nouveaux ministres.

Cette crise qui en est encore à sa gestation met en relief la question des prérogatives du président de la République, d'une part, et souligne, d'autre part, l'impact de l'absence d'une Cour constitutionnelle qui aurait pu statuer en la matière. Au lieu de cela, les avis sont très partagés et les camps se font face. Pendant ce temps, la pandémie du nouveau coronavirus poursuit sa progression quotidienne et l'économie du pays s'enfonce dans la zone rouge, au grand désespoir des jeunes manifestants qui ne savent plus à quel saint se vouer. Convaincus du fait que le président tunisien ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire, qui lui aurait permis, le cas échéant, de rejeter l'ensemble du nouveau gouvernement, ou certains ministres, ou, au contraire, d'approuver l'ensemble de l'équipe Mechichi, ou seulement une partie, nombre d'observateurs estiment que le chef de l'Etat est dans une situation de compétence liée et qu'il n'a pas d'autre choix que de valider le nouveau gouvernement Mechichi. Le Premier ministre, désigné par Kaïs Saïed, a tiré la leçon des quatre mois précédents et s'est rapproché de la troïka, sans laquelle il ne pouvait espérer un vote de confiance, au Parlement. Or, du même coup, le voilà, entre deux feux!