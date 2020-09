Mémoire. Cette année, la célébration du 66ème anniversaire du 1er novembre 1954 sera riche en événements. En plus du référendum sur la révision de la Constitution, qui sera déterminant pour l'Algérie et les Algériens, en plus de l'inauguration de «Djamâa El Djazaïr», une des plus grandes mosquées du monde, ce jour-là verra, aussi, le lancement d'une chaîne TV dédiée à l'histoire. C'est ce qu'a annoncé le président Tebboune lors de sa dernière rencontre avec les médias nationaux. Tous ces événements ont un lien direct avec le début de la guerre de Libération nationale. Décidée par un groupe de jeunes dont le courage n'avait de comparable que leur engagement à chasser l'occupant, la révolution de Novembre est un modèle du génie algérien, de sacrifice ultime pour le pays et une leçon pour toutes les générations qui se sont succédé et à venir. C'est dans cet esprit que s'inscrit la révision de la Constitution soumise au peuple. Une révision qui, si elle est adoptée, donnera naissance à une nouvelle République. En fait, elle sera nouvelle par rapport aux déviations qu'a connues la gestion du pays jusque-là car et en réalité elle reviendra aux fondamentaux contenus dans le message du 1er Novembre 1954. Dans ce message, il est écrit que l'Algérie est musulmane et donc la prestigieuse mosquée d'Alger trouve toute sa place en ouvrant ses portes en ce jour glorieux. «Si nous venons à mourir, défendez nos mémoires», avait écrit le chahid Didouche Mourad. C'est le rôle qu'aura à assumer la nouvelle chaîne tv spécialisée qui sera consacrée à l'Histoire et qui sera lancée «la nuit de la Toussaint» pour reprendre les termes de certains historiens français pour désigner le 1er Novembre 1954. La Toussaint étant une fête catholique qui commence le 31 octobre pour se terminer le 1er novembre de chaque année. Le choix de cette nuit par les six chefs historiques de la révolution pour déclarer la guerre à l'occupant, peut trouver là, matière à débattre. Mais pas seulement, car il faudra remonter jusqu'à l'origine de la colonisation de l'Algérie. Bien avant 1830. Il faudra aider, de la façon la plus pédagogique possible, par le biais de la nouvelle chaîne, les Algériens et même les étrangers, à mieux comprendre pourquoi le lobby français anti-algérien cristallise toujours autant de haine, 58 ans après l'indépendance. Car la persistance de cette haine n'est pas sans raisons. Des raisons qui se retrouvent dans l'histoire!