Diabolique. La capacité des Algériens à déjouer les complots n'est plus à prouver. Elle est gravée dans leur histoire. Il suffit de remonter au 11 décembre 1960. Il y a à peine 70 ans, ce jour-là et pour la première fois depuis le déclenchement de la Guerre de Libération nationale, le 1er novembre 1954, le peuple algérien est sorti dans la rue pour crier sa détermination à poursuivre la lutte, aux côtés des moudjahidine, jusqu'à l'indépendance. Aux cris de «Vive le FLN», «Vive le GPRA», ils ont déferlé, hommes, femmes, enfants, dans les rues des villes d'Algérie pour mieux se faire entendre. Jusque-là, ils s'étaient contentés d'une grève de huit jours en janvier 1957. Une année auparavant, le 19 mai 1956, les étudiants algériens avaient décidé de jeter leurs cartables et de prendre les armes avec leurs frères aux maquis. Mais jamais une manifestation populaire de l'ampleur de celle du 11 décembre 1960 n'avait encore eu lieu. Une manifestation qui a vu, pour la première fois, la présence en force des femmes algériennes. Comment expliquer cet événement majeur qui a été déterminant dans la voie vers l'indépendance? Il faut avant tout se débarrasser de la foultitude d'anecdotes pour ne pas noyer le fond du problème. De Gaulle, le président français était en «tournée» en Algérie depuis le 9 décembre 1960. Il était là pour vendre son concept «d'Algérie algérienne». Un concept aux contours non encore dévoilés. Sa reconnaissance du droit à l'autodétermination en Algérie qu'il avait annoncé le 16 septembre 1959, lui avait attiré les foudres des Français d'Algérie vu l'écart démographique en faveur des Algériens. Un point qui ne lui avait pas échappé, mais il avait une idée derrière la tête pour «neutraliser» cet avantage des Algériens. Il faut juste se rappeler également que lorsqu'il avait lancé son fameux «Je vous ai compris» le 4 juin 1958, il avait ajouté que pour lui «en Algérie. Il n'y a que des Français». Ce jour-là il venait de donner la nationalité française aux indigènes qui étaient sans statut. De Gaulle voulait, en faisant un seul «paquet», débarrasser la France, du «boulet» algérien sans avoir à subir les contrecoups, comme celui du million de rapatriés pieds-noirs ou des milliers de harkis. Les Algériens étaient conscients de leur côté que De Gaulle proposait, en fait, un transfert du pouvoir colonialiste aux pied-noirs. Voilà pourquoi ils sont sortis en masse le 11 décembre 1960!