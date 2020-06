Vital. L'approvisionnement de tous les produits de première nécessité est assuré par l'Etat. En quantité et en qualité. Ce sont l'eau, le lait, le pain, la semoule, la farine, l'huile, le sucre, etc. De plus, l'Etat subventionne ces produits. Ce qui les met à la portée de toutes les bourses. Pour se nourrir, les Algériens ont toutes les facilités. Sauf que cela ne suffit pas car il y a une autre «nourriture» qui était jusque-là négligée par l'Etat et ce depuis l'indépendance du pays. Depuis 58 ans donc, les différents dirigeants de notre pays n'ont eu comme priorité que la nourriture du corps. Jusqu'à l'obésité. Ils avaient négligé la nourriture de l'esprit tout aussi vitale pour l'être humain. Comme par exemple notre histoire, notre Mémoire nationale. Le président Abdelmadjid Tebboune est le premier président algérien à l'inscrire dans les priorités. «Notre Histoire demeurera toujours au premier plan des préoccupations de l'Algérie nouvelle», a-t-il déclaré à plusieurs reprises et, notamment lors de son message à l'occasion du 75ème anniversaire du 8 Mai 1945. C'était le 7 mai dernier. Joignant l'acte à la parole, il a ajouté: «J'ai pris, à cette occasion, la décision d'instituer le 8 Mai de chaque année, Journée nationale de la mémoire de même que j'ai donné des instructions pour le lancement d'une chaîne télévisée nationale spécialisée en Histoire.» Le Conseil des ministres de dimanche dernier a approuvé «l'avant-projet de loi portant institution de la Journée nationale de la mémoire le 8 Mai». Le président Tebboune a, par la même occasion, pressé le ministre de la Communication de parachever les procédures de création de «la chaîne de télévision consacrée à la Mémoire nationale». Ainsi donc et comme s'y était engagé le candidat Tebboune dans ses «54 engagements pour une nouvelle République» (point 43 alinéa g), les Algériens disposeront, sous peu, de cette nourriture de l'esprit qu'est leur histoire. Ils pourront combler ce vide mémoriel qui les avait mis à la merci des faussaires et de leur propagande. Le 8 Mai 1945, l'humanité toute entière fêtait la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le colonialisme a choisi ce même jour pour massacrer 45 000 de nos compatriotes. C'est inscrit dans notre histoire de 132 ans de colonisation. L'Etat va bientôt nous livrer ce produit de première nécessité et vital pour l'esprit. Un produit qui renforcera notre immunité et nos forces contre les agressions. C'est la nouvelle Algérie!