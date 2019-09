Le bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN) tiendra, demain matin, une séance consacrée à l’examen de la demande introduite par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour la levée de l’immunité parlementaire de deux députés, Bahaeddine Tliba et Smaïl Benhamadi, et ce sur la base des rapports de la Commission des Affaires juridiques, administratives et des libertés. Le premier nommé aura tout tenté pour échapper à ce qui semble inéluctable, refusant farouchement de renoncer, de lui-même, à cette précieuse immunité, si chèrement acquise. Dans sa démarche, un rien pathétique, Tliba n’a pas hésité, un instant, à pointer du doigt un des fils Ould Abbès, au motif qu’il lui aurait exigé pas moins de 7 milliards de centimes pour l’approbation de sa candidature en tant que député de la wilaya de Annaba. O tempora, o mores ! Ce faisant, le député en sursis a enfoncé une porte ouverte puisqu’il est de notoriété biblique, pourrait-on dire, que les places, dans l’hémicycle des « représentants » du peuple, valent leur pesant d’or et que, depuis une décennie au moins, n’y accèdent que ceux qui en ont les moyens. Le clan Ould Abbès n’y est, peut-être pas, allé de main morte mais la tradition était déjà de mise. En pensant soulever le couvercle de la boîte de Pandore, Tliba n’a, véritablement, fait que confirmer, haut et fort, ce que tout le monde savait, depuis des années, avec beaucoup de fatalisme et de désaffection vis-à-vis de la chose électorale. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle une des revendications principales du Mouvement populaire concerne la révision en profondeur des mécanismes qui ont conduit à une telle situation, portant un immense préjudice à la transparence des urnes et à la crédibilité des scrutins, jusque et y compris lors des élections communales où il y a, et les exemples abondent, à boire et à manger. Mais qu’un élu aussi « puissant » que Bahaeddine Tliba, dont les mandats ont façonné la devanture immobilière de la Coquette et ont nourri l’ambition de peser, de tout son poids, sur la gestion du complexe sidérurgique d’El Hadjar, admette aussi frontalement la dérive décennale du processus électif ne peut que laisser perplexe. Lors des législatives de 2017, à Annaba précisément, un autre candidat, ancien ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjemaa Talaï, avait déclaré publiquement qu’il n’a pu financer sa campagne électorale que « grâce aux économies de (son) épouse ». On croit rêver puisqu’en 2017, le FLN était bien sous la coupe d’un certain Djamed Ould Abbès…