Les effets du coronavirus ne sont pas que sanitaires. Ils concernent l’économie en général et leur impact est également relevé en ce qui concerne le prix du baril dont dépendent les budgets des pays producteurs. C’est dire si l’alerte est grande et si les gouvernements commencent à plancher sérieusement sur une menace dont on ne sait quelles vont être les retombées futures. C’est ainsi que le premier constructeur automobile sud-coréen a interrompu, mardi dernier, la production sur une de ses chaînes de montage, en raison d’un manque de pièces lié au nouveau coronavirus en Chine et envisage des mesures plus larges, selon un communiqué de ce groupe mondial. Il n’est pas le seul puisque les chaînes d’approvisionnement fonctionnent à flux tendu, dans l’industrie automobile. En 2011, le tremblement de terre et le tsunami de Fukushima, au Japon, avaient détruit l’usine de Renesas Electronics, le spécialiste japonais des puces diverses pour automobiles et appareils électroniques. Cela avait causé de lourds dommages à cette industrie, et pas seulement au Japon. En ce qui concerne Hyundaï, il semble que l’apparition de la pneumonie virale en Chine a perturbé l’approvisionnement en composants de câblage. D’autres activités sont également en alerte et des mesures préventives sont prises, comme à Macao où les célèbres casinos sont fermés depuis mardi dernier, pour un délai de deux semaines, pour peu que la propagation soit maîtrisée. Un dixième cas de contamination est à la source de cette décision, prise, on s’en doute, la mort dans l’âme car l’économie de Macao dépend presque entièrement de cette activité. Non loin de là, à Singapour, une conférence internationale sur l’aviation, dans le cadre d’un Salon aéronautique réputé, a été annulée par les initiateurs, inquiets des effets du coronavirus. Le «Singapore Airshow Aviation Leadership Summit 2020», qui fait partie des évènements du Salon aéronautique, «ne se tiendra pas cette année», a indiqué la société organisatrice, Experia Events, dans un communiqué plus ou moins affligé.

Les risques de pandémie du coronavirus qui mobilise les laboratoires de recherche les plus performants ont aussi affecté le volume des échanges commerciaux, de sorte qu’une politique de verrouillage des frontières se dessine, ici et là. Or, c’est une bien mauvaise réaction que celle qui consiste à pratiquer l’autisme au moment où l’économie mondiale retrouve quelques couleurs. Il faut faire confiance à la Chine qui multiplie les mesures drastiques pour endiguer le fléau et qui, si elle est isolée, aura de lourdes incidences sur l’échiquier économique mondial.