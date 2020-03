Spectaculaire. En une semaine, le Covid-19 s'est propagé à grande vitesse en France. Hier matin le bilan était de 193 cas de personnes infectées dont trois morts. Plus qu'aux Etats-Unis avec ses 105 cas. Un bilan qui ne cesse d'augmenter au fil des heures dans l'Hexagone. Même le ministre français de la Santé a été donné malade par la rumeur vite démentie. C'est le branle-bas de combat. Des écoles sont fermées, les rassemblements de personnes interdits, les manifestations sportives risquent d'être reportées pour les unes, annulées pour d'autres. Une réunion a eu lieu, hier, au ministère des Sports pour en décider. Il est vrai que la présence du virus est signalée un peu partout dans le monde. Comme il est vrai que trois pays sont en tête pour le nombre de cas enregistrés. Ce sont la Chine avec plus de

80 000 cas, l'Italie avec 2000 cas et l'Iran avec 1500 cas. Il est impossible de donner un quelconque tracé de l'évolution du virus à travers le monde. Des pays comme l'Australie ne comptent que 30 cas, le Canada 27, le Brésil 2, l'Afrique ne compte que quatre pays (l'Egypte, le Nigeria, l'Algérie et le Sénégal) avec un nombre de cas à un chiffre. D'où vient-il? Où va-t-il? Questions sans réponses pour l'instant. Pour le président américain, Donald Trump, «les médias veulent semer la panique». Pour lui «le virus a été politisé». Il est vrai que le virus qui présente des caractéristiques d'un coronavirus n'en est pas moins inconnu par les scientifiques. Il est vrai aussi que les médias renforcés par les réseaux sociaux se sont saisis du sujet comme d'une arme de destruction massive. Comme il est vrai enfin que l'économie mondiale en ressent les effets et que même la vie quotidienne des personnes dans les pays touchés est affectée. On a même entendu l'éventualité d'interdire les transports publics pour éviter les contaminations. Autant dire paralyser entièrement des pays. C'est cette forme de déstabilisation que dénonce Donald Trump. Revenons à la France avec qui nous avons le plus important trafic aérien et maritime. D'ailleurs, les quatre cas détectés à Blida ont été contaminés par des personnes qui sont venues de France. Le flux quotidien des voyageurs qui arrivent chez nous en provenance de France laisse supposer que le risque d'une plus grande contamination n'est pas loin. Il faut juste nous y préparer. Sereinement. Sans la panique que les réseaux sociaux entretiennent. Ce n'est qu'un syndrome grippal!