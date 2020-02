Scientifique. S'il est un aspect de la pandémie de coronavirus dont on ne parle pas assez et qui touche une cinquantaine de pays à travers le monde, c'est bien le climat qui lui est favorable. Le virus actuel baptisé «covid-19» se classe dans les syndromes grippaux. Même si la recherche scientifique n'a pas encore cerné toutes les caractéristiques de ce nouveau virus, ses symptômes sont ceux de la grippe. Fièvre, courbatures, toux, etc. Chacun sait aussi qu'une grippe quel que soit le virus n'a pas de traitement curatif. Seul un vaccin peut prévenir la contamination. Comme pour la grippe saisonnière. C'est ce que cherchent à mettre au point les laboratoires du monde entier contre le Covid-19. En attendant et comme pour tous les virus, les personnes à maladies chroniques sont les plus vulnérables. La morbidité est enregistrée dans cette catégorie de malades. Maintenant et sur le plan de sa propagation beaucoup d'observateurs se sont demandé pourquoi l'Afrique tarde-t-elle à être contaminée? En faisant semblant, comme si l'on voulait laisser à la panique toute son amplitude, d'oublier qu'il n'y a jamais de grippe, quel que soit le virus, en saisons chaudes. En Lombardie (Italie) frappée par le virus, il fait ces jours-ci entre 6 et 11°. A Wuhan (Chine) entre 7 et 11°. Chez nous actuellement et avec un thermomètre atteignant les 23° (au Sud c'est du 35°) avec un soleil radieux, on peut se désoler de la sécheresse que cela entraîne, mais dans le même temps un tel climat éloigne le coronavirus. C'est exactement le discours de Trump. Il n'y a pas de grippe en été. On peut dire que face à ce beau temps et à cette température estivale on ne peut que s'inquiéter de l'absence des pluies. Par contre, le «lot de consolation» si l'on peut dire est que cette situation «hors des normales de saisons» comme diraient les météorologues, éloigne tous les virus grippaux. A quelque chose malheur est bon. Reste que ceux qui veulent entretenir la panique comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, ceux-là sont plus nuisibles que le virus en question. La communication institutionnelle devrait mettre le paquet sur les données de l'OMS qui reconnaît que l'Algérie, l'Egypte et l'Afrique du Sud sont les trois pays d'Afrique les plus en capacité de faire face efficacement contre ce virus. En y ajoutant cette météo très chaude pour la saison. Ce qui n'empêche pas, en parallèle, d'appeler à plus d'hygiène pour lutter contre toutes les maladies!