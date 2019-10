Le dossier du Sahara occidental aura été au cœur de la 74e Assemblée générale de l’ONU, non seulement au regard des multiples interventions des représentants de l’Algérie, de l’Afrique du Sud, de l’Ouganda, de Cuba et d’autres pays, mais surtout du rapport transmis par le secrétaire général de l’ONU Antonio Gutteres au Conseil de sécurité. Un rapport dans lequel il constate le blocage persistant des efforts de la communauté internationale pour traiter objectivement ce dossier net, surtout, il situe sans détour l’exigence du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, qualifiant par-là même le Maroc de force d’occupation et le peuple sahraoui de peuple soumis à une colonisation avérée. Ce n’est pas là une position banale puisqu’elle illustre l’attachement de l’Assemblée générale de l’ONU aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité qui reconnaissent toutes l’inéluctabilité du processus de décolonisation du Sahara occidental et pressent, du moins en théorie, le Maroc de collaborer sérieusement et, plus encore, sincèrement au travail de la Minurso dont la mission consiste d’abord et surtout à organiser le référendum d’autodétermination du peuple sahraoui Or, la Minurso n’a jamais connu autant de blocages et de contraintes qu’au cours des dernières années, même si le Maroc a fini, sous la pression internationale, par s’asseoir à la table des discussions initiées par le dernier envoyé spécial du SG de l’ONU, l’ancien président allemand Horst Kohler. Les efforts extraordinaires de celui-ci n’ont pas eu raison des manœuvres dilatoires du gouvernement marocain qui persiste et signe à vouloir, coûte que coûte, piétiner les résolutions du Conseil de sécurité et maintenir sous son joug colonial un peuple dont la souffrance dure depuis plus de quatre décennies. Le mérite de Horst Kohler, contraint à la démission, et celui d’Antonio Gutteres auront été de mettre le Conseil de sécurité face à ses responsabilités, sachant que c’est en son sein que se situe le problème, étant donné que la France y pèse de tout son poids, depuis des années, pour soutenir la thèse marocaine et empêcher le processus de décolonisation d’aboutir comme le souhaitent l’Union africaine et l’AG de l’ONU.La situation, déjà vécue l’an dernier, risque ainsi de se répéter puisque le 31 octobre prochain, il s’agira de statuer de nouveau sur la reconduction de la Minurso dans ses missions théoriques, sachant que, faute de décisions fortes et pressantes du Conseil de sécurité, le Maroc n’aura de cesse de réduire à néant les futurs efforts de la mission onusienne, quelle que soit sa bonne volonté.