Le vice-ministre de la Défense, chef d'Etat-major de l'ANP, Ahmed Gaïd Salah s'en est allé, plongeant le pays dans une stupeur affligée. Depuis neuf mois, il était sur tous les fronts, barrant la route aux partisans de l'aventurisme et de la transition qui conduit à tous les dangers, oeuvrant sans relâche à mobiliser les forces patriotiques pour défendre la citadelle. Des mois durant, il n'aura ménagé ni sa peine ni ses efforts, dans l'unique but de s'ériger en rempart contre tous les coups qui pleuvaient, de partout, afin d'abattre les murs que les ennemis de l'Algérie pensaient chancelants. Comme aussi, il a investi toute sa détermination dans la lutte sans merci contre la corruption, ouvrant la voie à la Justice pour qu'elle exerce pleinement sa mission, à l'encontre de la bande et de ses malfaiteurs.

Tradition oblige, l'homme fera désormais consensus, mis à part les irréductibles de la transition et de la mise en oeuvre du plan, concocté extra muros, pour maintenir l'Algérie dans le pré carré économique, sinon politique. Les hommages vont pleuvoir et nul doute qu'ils sont amplement mérités, tant l'homme, le moudjahid, aura consacré sa vie à honorer le serment fait aux chouhada et à la Révolution de Novembre. Ahmed Gaïd Salah a mérité de la patrie qu'il a sauvée d'un effondrement programmé, par son engagement, par sa constance et par sa certitude que telle est la voie, que tel est le devoir.

Ainsi, a-t-il mené à terme, dans le strict respect des promesses faites au peuple algérien, la sortie salutaire, par la seule décision souveraine des urnes, conformément à la Constitution, en maintenant le cap de l'élection présidentielle, reportée par deux fois et, en fin de compte, organisée dans des conditions aussi remarquables que difficiles. Le pari a bel et bien été tenu, comme a été tenu celui d'innombrables manifestations, partout à travers le pays, dans un contexte exemplaire qui a impressionné le monde, puisque aucune goutte de sang n'est venue altérer les marches populaires, souvent infiltrées par les partisans de l'instabilité.

Cet homme aux convictions inébranlables et à la volonté de fer, a travaillé à une modernisation impressionnante de l'ANP, et il aura, en même temps, permis à l'Algérie de traverser une conjoncture des plus hasardeuses, forte de la préservation de son unité, de sa stabilité et de son intégrité territoriale. C'est ainsi que le nom d'Ahmed Gaïd Salah s'inscrit, à jamais, dans l'histoire du pays qu'il a défendu, envers et contre tout.