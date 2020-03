Le procès en appel des anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi que de plusieurs autres ministres, dont Youcef Yousfi et Abdessalem Bouchouareb, et de certains hommes d'affaires, tous impliqués dans les dossiers du montage de voitures, du financement occulte de partis politiques et de campagne électorale pour le 5ème mandat, a défrayé la chronique, dimanche soir, à la cour d'Alger. En effet, les débats judiciaires ont revêtu une dimension inattendue, avec la présentation d'une singulière requête par Abdelmalek Sellal: celle de la comparution de l'ancien président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au motif qu'il était le seul ordonnateur de toutes les instructions, légales comme illégales, et qu'il doit, en ce sens, en assumer la totale responsabilité. En d'autres termes, Abdelmalek Sellal, qui fut un commis aux ordres plein de soumission et de bonne volonté, demande que Abdelaziz Bouteflika soit «auditionné» et «jugé». La sortie est suffisamment inédite pour ne pas provoquer un séisme politique, aussi minime soit-il. Ecoutons Sellal: «Je n'étais que le Premier ministre, à l'époque où les faits cités se sont déroulés. Je ne faisais qu'obéir aux ordres et instructions du président de la République, qui devrait être présent, ne serait-ce que de manière symbolique. Ayant été à la tête de l'Etat et du gouvernement, c'est à lui qu'il faut demander des comptes», a-t-il réclamé au juge, pour appuyer sa demande d'acquittement. Mais il ne s'est pas arrêté là, puisqu'il ajoute: «tous les Premiers ministres, ainsi que leurs ministres, ayant été aux commandes sous l'ère Bouteflika, devraient être traduits en justice, et non seulement Ahmed Ouyahia et moi.» Il est de notoriété publique que les cadres supérieurs de l'Etat, quel que soit leur niveau de compétence réel ou prétendu, ont un statut «précaire et révocable», pour un oui comme pour un non! Avec Bouteflika, la chose était encore plus évidente, sans nul doute. Mais la clause de conscience ne devrait pas être un luxe pour qui prétend servir la patrie et non se servir. Auquel cas, tout cadre qui se respecte doit, dans l'absolu, respecter la mission qui lui incombe et ne jamais perdre de vue qu'il occupe le poste grâce au sacrifice d'un million et demi de martyrs. Au cas contraire, il y a, ainsi que l'a souligné, à juste titre, feu le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, un crime de haute trahison. Affirmer que l'ancien président, malade et gravement diminué depuis 2014, serait la cause de tout, c'est, clairement, aller vite en besogne car des exemples sont là, probants, pour prouver que le choix appartient, toujours, à celui qui entend servir plutôt que se servir...