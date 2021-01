Les laboratoires de par le monde ont bien raison de se frotter les mains. Le Covid-19 leur a ouvert, en effet, des horizons inespérés et l'avenir, en ce qui les concerne, s'annonce de plus en plus rose. Des centaines et des centaines de millions de doses de vaccin vont être achetées, estampillé américain, russe, chinois, britannique et même turc. Aux quatre coins du monde, le coup de starter a retenti et c'est au plus riche de rafler la mise, dans un terrain où la concurrence n'est pas évidente mais n'en existe pas moins. Depuis des semaines, c'était à qui donnerait les meilleures assurances quant à l'efficacité du vaccin produit, 95% par-ci, 90 par-là, de sorte qu'à moins de 80%, le doute est permis. Et pourtant, tous les vaccins, sans exception, sont loin d'avoir révélé leurs secrets, en matière d'effets secondaires, de contre-indications ou autres conséquences imprévisibles. La course contre la montre a été telle qu'il fallait parer au plus pressé et investir le champ de la vaccination à grande échelle, dans les meilleures conditions. Dans de telles circonstances, le silence de l'OMS, rompu, hier, en faveur d'une des versions du fameux sésame, aura été édifiant. Pour donner son quitus, elle doit, traditionnellement, prendre en compte de multiples paramètres et des avis pertinents qui transcendent les facteurs strictement commerciaux. Or, l'organisation onusienne a accordé, jeudi, sa première homologation d'urgence, depuis le début de la pandémie de Covid-19, au vaccin développé par le géant pharmaceutique américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, pour faciliter la tâche des pays qui souhaitent utiliser, rapidement, ce vaccin, selon un communiqué de l'agence onusienne. Cette procédure dont l'OMS peut faire usage, en cas d'urgence sanitaire, permet aux pays qui ne disposent pas des moyens de déterminer l'efficacité et l'innocuité d'un médicament, d'avoir, plus rapidement, accès à des thérapies.

La question qu'on peut se poser, sachant que les Etats-Unis du président sortant, Donald Trump, ont bruyamment claqué la porte de l'OMS, tout en la malmenant pour une prétendue «incompétence» face à la pandémie de Covid-19, est la suivante. Pourquoi cette même OMS donne-t-elle sa bénédiction au vaccin germano-américain, Pfizer apportant son gigantesque outil de production et BioNTech sa technologie, leur ouvrant, par-là même, les portes d'un fantastique marché mondial par rapport à leurs concurrents immédiats? En somme, le Covid, aussi, a ses raisons que la raison ne connaît pas.