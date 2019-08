Le groupe saoudien MBC a annoncé le lancement de Creative communities collaboration (CCC), une association public-privé de responsables mondiaux du secteur des médias et du divertissement, visant à renforcer les relations et les partenariats entre la région Mena et l’industrie du divertissement hollywoodien. Les membres de la CCC se sont rencontrés lors d’un événement exclusif tenu à Beverly Hills, à Los Angeles, au cours duquel 17 écrivains et producteurs de télévision arabes ont été diplômés d’ateliers spécialisés à la School of cinematic arts de l’université de Californie du Sud (USC). Depuis 2016, le groupe MBC s’est associé avec l’école médiatique privée, à plusieurs dirigeants et animateurs hollywoodiens pour organiser des rassemblements de haut niveau dans l’industrie du divertissement et des programmes d’échanges professionnels sur le rôle des médias dans la promotion de la tolérance, par le biais d’une narration positive dans le Monde arabe. Un des résultats de ce processus a été la Middle east media initiative (Memi), un programme de formation professionnelle financé par le Département d’État, produit par USC et visant à accroître la capacité et les standards des talents créatifs et des histoires originales du Monde arabe. «Nous voulons offrir aux entités de production américaines et Mena TV, la possibilité de découvrir et de travailler avec les talents des uns et des autres et d’offrir des opportunités aux jeunes générations qui n’étaient pas disponibles auparavant», a notamment déclaré Ali Jaber, directeur de télévision du groupe MBC L’initiative découle d’une compréhension partagée que la télévision est un outil puissant qui se connecte au public par le biais de personnages convaincants et de scénarios significatifs. Les aspects programmatiques comprennent une formation professionnelle avancée pour les écrivains, les animateurs et les dirigeants de télévision. Pour Ali Jaber, directeur de la télévision du groupe MBC, «ces initiatives interculturelles sont essentielles, en particulier dans le climat actuel des médias. Nous voulons offrir aux entités de production américaines et Mena TV la possibilité de découvrir et de travailler avec les talents des uns et des autres et d’offrir des opportunités aux jeunes générations qui n’étaient pas disponibles auparavant». Jaber a ajouté: «Nous croyons au pouvoir de la narration positive et à ses effets sur les communautés du Monde arabe. Grâce à la collaboration sur les communautés créatives, nous aspirons à créer de nouvelles opportunités pour que des histoires inspirantes prennent vie par le biais de la télévision.» Pour sa part, Elizabeth M. Daley, doyenne de la USC School of cinematic arts, «ces initiatives communes visent à rapprocher les cultures.