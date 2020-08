Les explosions dans le port de Beyrouth n'auront pas seulement occasionné 154 morts et 5000 blessés, ainsi que 64 disparus. Outre les pertes humaines et matérielles, elles ont, également, aggravé les tensions qui minent le panorama politique. Plusieurs députés ont, ainsi, jeté l'éponge, optant pour une démission très médiatisée, au lendemain de l'annonce par le chef de l'Etat, Michel Aoun, du rejet de l'enquête internationale sur les causes «véritables» des explosions. Aoun est soutenu, dans sa démarche, par le Hezbollah et il veut faire prévaloir la souveraineté libanaise, face aux sollicitations de certaines capitales occidentales et des Nations unies. Il a donc mécontenté plusieurs membres du groupe parlementaire aouniste, tel le député de Zahlé, Michel Daher, ou son propre gendre, Chamel Roukoz, député du Kesrouan, en désaccord avec Bassil sur la réponse à la révolte populaire qui gronde, depuis fin 2019. Idem pour le parti Kataëb (Phalanges) qui a vu ses députés en vue, Samy et Nadim Gemayel, Elyas Hankache, Marwane Hamadé et l'indépendante Paula Yacoubian, claquer les portes du Parlement, tirant à boulets rouges sur la réponse du gouvernement Hassan Diab aux questions soulevées par le drame du port de Beyrouth. Il faut dire que les sentiments d'exaspération ne courent pas, seulement, les rues et que les partis, eux-mêmes, sont secoués par la tempête qui agite le pays, depuis plus d'une année. Les explosions de mardi dernier ont coûté la vie à Nizar Najarian, le secrétaire général du parti Kataëb, atteint à la tête par des projectiles qui ont, également, blessé Nadim Gemayel. C'est au cours des funérailles du responsable de leur formation que les députés phalangistes ont annoncé leur démission du Parlement, affirmant vouloir se débarrasser de «la logique des mensonges», pour «être à la hauteur de l'intifadha» et «redonner la décision à la population afin qu'elle choisisse ses dirigeants, sans contrainte». Mais, compte tenu des multiples et complexes réalités politiques et sociales du pays, il y a loin de la coupe aux lèvres et les attentes de la population libanaise ne trouveront pas, de sitôt, matière à espérer. Le Liban est dans une situation de crise, sans précédent, et il porte le fardeau d'un conglomérat de groupes ethniques et cultuels dont les ambitions se heurtent en permanence, lorsqu'elles ne s'opposent pas, ouvertement. En témoignent ces réactions dont on suppose qu'elles répondent à des objectifs non avoués, au risque d'exacerber les tensions, dans la rue, et, surtout, dans les arcanes du pouvoir.