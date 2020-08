Fermement condamné par plusieurs pays et par les organisations internationales et régionales, opposés à tout changement anticonstitutionnel, le retrait contraint et forcé du président malien, Ibrahim Boubacar Keita, plonge le pays voisin dans une crise multidimensionnelle. L'Algérie s'est exprimée, à cet égard, soulignant que la doctrine de l'Union africaine en matière de respect de l'ordre constitutionnel ne «peut faire l'objet d'aucune violation». Et au nom de l'UA, son président en exercice, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa a condamné le coup d'Etat, réclamant «un gouvernement civil» et appelant les militaires « à retourner dans leurs casernes» alors que le Mali s'est vu mis en marge de l'organisation. Le Conseil de sécurité de l'ONU a, quant à lui, réclamé aux mutins de libérer «immédiatement» tous les dirigeants arrêtés et Washington a suspendu son aide militaire. Toutes ces mesures ont laissé de marbre les auteurs du coup d'Etat qui préparent fiévreusement la «transition» destinée, selon eux, à rétablir l'ordre et la quiétude dans un Mali profondément affecté par la double crise, socio-économique et sécuritaire, depuis de nombreuses années. Une crise dont les ramifications ainsi que les effets transcendent ses frontières et mettent en état d'alerte permanente tous les pays voisins.

Le Comité national de salut du peuple (CNSP) initié par les auteurs du putsch n'a apparemment aucun lien avec le M5, mouvement de contestation formé de chefs religieux, de partis et de membres de la société civile, qui revendique, depuis mars dernier, le départ du président Keita et de son gouvernement. Celui-ci va-t-il épouser la démarche des putschistes, renonçant du coup à ses ambitions politiques motrices, ou conduira-t-il le pays vers une crise bien plus complexe et aux conséquences, pour le moment, imprévisibles? Un soupçon de réponse se trouve dans le communiqué du M5-RFP (Rassemblement des Forces Patriotiques) qui saluait le coup d'Etat, tout en réaffirmant sa «mobilisation jusqu'au couronnement de la lutte patriotique pour la restauration d'un Mali démocratique, doté d'une gouvernance responsable et vertueuse». L'avenir dira si les évènements de ces derniers jours s'inscrivent ou pas dans ce credo de gouvernance vertueuse et si le Mali peut encore espérer émerger de la crise profonde dans laquelle on craint, de tous côtés, qu'elle ne connaisse des pics encore plus graves, faute d'un retour rapide à la légalité constitutionnelle.