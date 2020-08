A peine digérée la nouvelle relative à l'accord «historique» entre Israël et les Emirats, l'administration américaine laisse entendre que la course est ouverte pour savoir qui prendra le relais, de Bahrein, Oman ou...le Maroc! C'est en tout cas le pronostic, sans doute mu par de féroces ambitions, qu'avance le département d'Etat, et qu'a divulgué le quotidien The Washington Post. A en croire ces sources «concordantes», relayées, d'ailleurs, par des médias israéliens, le Maroc serait potentiellement candidat à la succession des Emirats dans leur «normalisation» avec l'Etat sioniste, compte tenu de ses relations commerciales déjà anciennes et de la présence d'une forte communauté juive sur son sol. Caressant le Makhzen dans le sens du poil, ces sources expliquent que Rabat a tout intérêt à suivre l'exemple émirati pour «améliorer ses relations avec les Etats-Unis», d'une part, et «obtenir leur reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara occidental», d'autre part. Et de conclure, en rappelant que le Maroc a déjà accueilli, par le passé, des dirigeants israéliens, malgré l'absence de relations officielles. Faut-il en déduire qu'il n'y a pas, là aussi, de fumée sans feu? Dans un entretien téléphonique avec un groupe de journalistes, Jared Kushner, gendre et conseiller principal de Donald Trump, a longuement décrit les échanges, pendant les dix dernières semaines, avec les dirigeants émiratis, avant la conclusion de l'accord annoncé par le président américain. Kushner a affirmé, à cette occasion, que «le pacte EAU-Israël était un «brise-glace» qui serait suivi de mesures similaires par d'autres pays arabes». Il n'a pas précisé de quels pays il s'agit, laissant le soin aux responsables du département d'État d'agiter les cartes probables, autour de «Oman, Bahreïn et le Maroc». Le fait est que l'approche des élections présidentielles aux Etats-Unis et la nature, plutôt inquiétante, des sondages donnent des ailes au clan Trump et à ses soutiens sionistes, pour tenter d'influencer l'électorat américain, avec d'autres reconnaissances arabes de l'Etat hébreu. Nul doute que leurs efforts sont puissamment motivés et qu'ils vont tout entreprendre pour assurer la réélection du milliardaire qui se vante d'être «le président américain qui a fait le plus pour Israël», dans toute l'histoire des Etats-Unis. Cela étant, le Maroc est tributaire d'une situation sociale et politique particulièrement instable qu'il serait dangereux de perturber par un aventurisme hasardeux. Il assume, en outre, la présidence du comité El Qods et, à ce titre, il se doit d'en respecter le sens et les conséquences. Cédera-t-il, alors, au chant des sirènes sionistes? Il aurait tout à perdre et presque rien à gagner.